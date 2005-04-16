استقبال شركت هواپيمايي لوفت هانزا از بازگشايي فرودگاه امام(ره) در 10 ارديبهشت ماه

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، تيمور گودرزي پور كه به مناسبت پنجاهمين سال فعاليت شركت هواپيمايي لوفت هانزا در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، افزود: با تحقيقاتي كه درباره فرودگاه بين المللي امام خميني(ره) صورت گرفت، كاستي هاي موجود با مسئولان ذي ربط مطرح شد تا با بازگشايي اين فرودگاه بحث امنيت و سلامت مسافران همواره برقرار باشد.

وي تصريح كرد: فكر نمي كنم با توجه به توسعه ناوگان هوايي امارات و سفارش خريد هواپيماهاي جديد به خصوص از نوع ايرباس A380 ، فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) به عنوان هاب منطقه در آينده تبديل شود.

مدير دفتر شركت هواپيمايي لوفت هانزا با اشاره به اين كه لوفت هانزا در هفته 10 پرواز از فرانكفورت و مونيخ به ايران دارد، از افزايش مراكز فروش بليت هواپيما در نقاط مختلف ايران در آينده اي نزديك خبر داد و اظهار كرد: هم اكنون لوفت هانزا، علاوه بر تهران، در استان هاي مشهد، شيراز و اصفهان مركز فروش بليت هواپيما نيز ايجاد كرده است.

گودرزي خاطرنشان كرد: شركت لوفت هانزا طي قراردادي با شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران وماهان، چك هاي پروازي نرمال اين شركت را انجام مي دهد و ايران در آينده به علت اين كه قطعات يدكي هواپيما را با توجه به تحريم نمي تواند خريداري كند، با مشكلات جديدي مواجه خواهد شد.

به گفته وي، نبود قطعات يدكي نو در هواپيما موجب پايين آمدن امنيت مسافران مي شود.

مدير دفتر شركت هواپيمايي لوفت هانزا، ارزان ترين بليت پرواز اين شركت را 549 هزار دلار بعلاوه اخذ ماليات اعلام كرد و گفت: با تعديل هايي كه در نرخ بليت هواپيما داشته ايم، قيمت هاي خود را رقابتي كرده ايم.

گودرزي پور ادامه داد: همچنين به تازگي ستاد استقبال از مسافران ايراني مسلط به زبان فارسي براي هدايت و تامين نيازهاي آنها در فرودگاه مونيخ تشكيل شده است.

به گفته وي، طرح توسعه فرودگاه بين المللي جزيره كيش نيز با نظارت شركت آلماني لوفت هانزا در سال گذشته تهيه شد.

وي تصريح كرد: شركت هواپيمايي لوفت هانزا داراي ناوگان پروازي مشتمل بر 230 فروند هواپيما در رده هاي مختلف است كه به 176 مقصد در 74 كشور جهان پرواز دارد.

مدير دفتر شركت هواپيمايي لوفت هانزا از سفارش خريد 15 فروند ايرباس A380 خبر داد كه طي آن، قرار است اولين فروند اين نوع هواپيما در سال 2007 ميلادي به اين شركت تحويل داده شود.

گودرزي پور، درآمد شركت آلماني لوفت هانزا را در سال 2004 ميلادي 11 هزار و 207 ميليون يورو ذكر كرد و گفت: سود اين شركت در همين سال 412 ميليون يورو بوده است.

وي اضافه كرد: تعداد مسافران جابه جا شده توسط اين شركت در سال 2004 ميلادي 9/50 ميليون نفر بوده كه نسبت به سال 2003 ميلادي حدود 12 درصد افزايش يافته است.