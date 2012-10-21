کیفیت مطالعه در موفقیت های تحصیلی موثر است

به گزارش خبرنگار مهر، همایش مشاوره تحصیلی با موضوع شیوه های صحیح مطالعه عصر یکشنبه در خانه فرهنگ کتابخانه شهر محمدیه برگزار شد.

معصومه چیتگرها هدف از اجرای این برنامه را ارتقاء و پیشرفت تحصیلی و ایجاد انگیزه مطالعه در شهروندان دانست و اظهارداشت: امکان مناسب در زمان مطالعه بسیار مهم است و نباید شلوغ و دارای نور غیرملایم باشد، سادگی این اتاق اهمیت زیادی دارد و موجب حواس پرتی در حین مطالعه نمی شود.

چیتگرها اضافه کرد: علاوه بر توجه به مکان مطالعه، باید برای خود انگیزه ایجاد کنیم و در هنگام خواندن مطالب درس مشتاق باشیم چرا که انگیزه باعث یادگیری آسان و نگهداری مطالب در حافظه بلند مدت می شود.

مشاور تحصیلی در آموزش و پرورش یادآورشد: بهترین زمان برای مطالعه، ساعت شش صبح است که برنامه ریزی برای درس خواندن و امور دیگر زندگی بسیار مهم است به طوری که این برنامه باید قابل اجرا باشد و در فواصل اجرای آن استراحت کوتاه مدت داشت.

چیتگرها نحوه نشستن در هنگام مطالعه را نیز در یادگیری مهم ارزیابی کرد و افزود: با این کار تسلط بیشتری خواهیم داشت و مطالب کتاب درسی بهتر یاد گرفته می شود.

این کارشناس و مشاوره تحصیلی به تاثیر مثبت شیوه های صحیح مطالعه اشاره و تصریح کرد: انجام این شیوه ها باعث کاهش زمان مطالعه و افزایش میزان یادگیری شده و تا آخر عمر مطالب در حافظه بلند مدت نگهداری می شود و یافت و ذخیره اطلاعات را برای خواننده آسان می کند.

چیتگرها یادآورشد: در مرحله اول باید مطالب به صورت روزنامه وار خوانده و در مرحله بعدی مطالعه عمقی اجرا شود و پس از آن یادداشت و خلاصه برداری صورت گیرد.

وی به نکات مهم قابل توجه در جلسه کنکور اشاره کرد و گفت: سرعت عمل در کنکور بسیار مهم است و ابتدا باید به سوالات درس هایی که مسلط تر هستیم پاسخ دهیم که در این زمینه افرادی که استرس و اضطراب کنکور ندارند موفق تر هستند.

چیتگرها افزود: باید توجه کنیم برای هر سوال چه مدت زمان فرصت پاسخگویی داریم و سپس به سوالات دیگرپاسخ دهیم و در صورتی که وقت بود برای سوالاتی که مطمئن از پاسخ درست آنها نیستیم تمرکز کنیم.

این کارشناس ادامه داد: همواره امیدوار و مثبت نگر باشید چرا که منجر به تلاش و فعالیت بیشتر می شود و ضروری است والدین مثبت گرا باشند تا فرزندان هم مثبت اندیش شوند.