ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهدی زاده بعداز ظهر یکشنبه در نشست خبری سومین المپیاد بین المللی مخترعان اظهار کرد: در این گردهمایی علمی، صنعتی دانشگاه با مشکلات صنعت درگیر می شود و صنعت با قابلیتهای دانشگاه آشنا می شود.

مهدی زاده تاکید کرد: نمایشگاه تجاری سازی فرصتی است که مخترعان، سرمایه گذاران، و صاحبان صنایعی که نیاز به ایده دارند با هم روبه رو شوند و گمشده خود را بیابند.

وی بیان کرد: چهار تشکل صنعتی بزرگ در خراسان رضوی با دانشگاه در انجام طرح های پژوهشی کاربردی فعال هستند و به عنوان حامی در المپیاد نیز شرکت دارند.

مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تاکید کرد: در این المپیاد بزرگترین بخش بازدید کننده صنایع هستند و تشکلهای استانی وکشوری حضور خواهند داشت.

وی افزود: خانه صنعت،معدن وتجارت استان، انجمن مدیران صنایع، شرکت شهرک های صنعتی استان و اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان به عنوان حامی در این المپیاد علمی حضور خواهند داشت.

مهدی زاده یادآور شد: برای برطرف کردن شکاف میان دانشگاه و صنعت برگزاری چنین نمایشگاهی تاثیر گذار خواهد بود.

گفتنی است، نمایشگاه تجاری سازی در حاشیه سومین المپیاد بین المللی مخترعان،مبتکران ونوآوران سوم تا پنجم آبان ماه در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار خواهد شد.