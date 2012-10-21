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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۱۸

محمدی عنوان کرد:

هلال احمر گیلان از بهترین امکانات و تجهیزات امداد و نجات برخوردار است

هلال احمر گیلان از بهترین امکانات و تجهیزات امداد و نجات برخوردار است

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان از وجود بهترین تجهیزات امداد و نجات کشور در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید محمدی عصر یکشنبه در نشست مدیران استان اظهارداشت: این جمعیت از بهترین و ورزیده ترین نیروهای امدادی برخوردار است و می تواند در حوادث مختلف به خوبی ایفای نقش کند.

وی همچنین با بیان اینکه هلال احمر گیلان جزو استانهای درجه یک کشور و پیشتاز در امر امداد رسانی است، اظهارداشت: نیروهای امدادی استان در خدمات رسانی به حادثه دیدگان سایر کشورها هم کارنامه قابل قبولی دارند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان در ادامه "توسعه آموزش" را اولویت اصلی کار این جمعیت دانست و گفت: این آموزش ها شامل عمومی، همگانی، تخصصی و تکمیلی است.

وی افزود: هم اکنون افزون بر هزار و 200 نفر نیروی داوطلب آموزش دیده تخصصی در قالب تیم های 33 نفر عملیاتی ( 35 تیم ) در گیلان آماده خدمات رسانی به آحاد مردم هستند.

محمدی یادآورشد: علاوه بر نیروهای داوطلب و امدادی سطح استان، کارکنان جمعیت نیز آموزش های لازم را فرا گرفته تا در مواقع بروز حوادث بتواند در کنار امدادگران به مردم خدمات رسانی کنند.

کد مطلب 1725393

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