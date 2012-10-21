به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدهاشم حسینیبوشهری امروز یکشنبه در دیدار مسئول برگزاری دورههای بصیرت ناجا در قم گفت: خیلی خوشحال هستم که در عصری زندگی میکنیم که مجموعه نیروها، دلبسته به انقلاب هستند و با این تفکر حرکت و اقدام میکنند.
وی با بیان این که حضور نیروهای متعهد در عرصههای دینمداری و معرفتشناسی، مسئولیت حوزویان را سنگین کرده است افزود: ساماندهی نیروهای انتظامی در بعد بصیرتافزایی، عزم و اراده بزرگی را میطلبد که در مسئولان وجود دارد.
معاون جامعه مدرسین، دانش کار، همراهی با مردم، آسیبشناسی را لازمه کار نیروی انتظامی دانست و گفت: نیروی انتظامی باید حرفهای باشد و با فنون کار و آسیبهای آن آشنا شود.
وی بیان داشت: نیرویی در میدان کار، موفق است که ایمان قویداشته باشد و بر اساس اعتقاد راسخ، مسئولیت را بپذیرد و وارد میدان کار شود و آن را برای خود عبادت بداند.
آیت الله حسینی بوشهری، ممارست، پیگیری، و ارتباط با علما و روحانیون را در بالا بردن ایمان مردم بسیار موثر دانست و گفت: مبلغان دین و اساتید بر اساس تکلیف دینی سخن میگویند و ارشاد میکنند.
وی با بیان این که مسئله بصیرت، امری علاوه بر ایمان است گفت: شاید کسی مومن باشد اما در بزنگاهها و تصمیمگیریهای حساس به خاطر نداشتن بصیرت، نتواند تصمیم مناسبی بگیرد و از تحیر خارج شود.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان این که باید باورهای ایمانی مردم را تقویت کرد، ادامه داد: لازم است بصیرت نیروها افزایش یابد تا زمان مواجهه با فتنهها را بشناسند.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خراسانشمالی مبنی بر اینکه باید به گونهای بصیرت داشته باشیم که اردوگاه خودی را هدف قرار ندهیم بیان داشت: بعضیها به خاطر عدم بصیرت به جای اردوگاه دشمن، اردگاه خودی را هدف میگیرند خیلیها مومن و اهل نماز هستند ولی در این مسایل میلغزند، و قدرت تشخیص این که دوست کیست و دشمن کجاست از عهده هر کس بر نمیآید.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان این که همه به بصیرت نیاز دارند، افزود: در این عصر باید روحانیون به درستی وظیفه خود را انجام دهند، در گذشته بین روحانیت و سایر دلسوزان، تقابل ایجاد کرده بودند اما امروز همدلی و همراهی بین روحانیت، مردم و مسئولان وجود دارد که باید بردی پیشبرد اهداف نظام و انقلاب به خوبی از آن استفاده کرد.
به گزارش مرکز خبر حوزه، وی در پایان افزود: همکاری و همراهی خوبی بین حوزه و نیروی انتظامی وجود دارد و حوزه، اساتید بیشتری را در اختیار نیروی انتظامی از جمله در دوره بصیرت قرار خواهد داد.
حضور 12 هزار نفر در دورههای بصیرت
در ابتدای این دیدار سردار نصری مسئول دورههای بصیرت نیروی انتظامی با ارائه گزارشی از برگزاری دوره بصیرت گفت: دورههای بصیرت با تدبیر مقام معظم رهبری از سال 84 با حضور در شهر مقدس قم شروع شد که در ابتدا چهار صد نفر در این دورهها شرکت کردند.
وی افزود: امروز 12 هزار نفر از نیروهای ناجا در مقطع فرماندهان و خانوادههای آنان، روسای کلانتریها و پاسگاههای مرزی در دورههای بصیرت شرکت کردهاند و 12 هزار نفر هم در سطح استانها آموزش میبینند.
سردار نصری افزود: گروه علمی در قم موضوعات سرفصلها و منابع را متناسب با نیازهای روز در 5 محور عقاید، اخلاق با قرآن، احکام سیاسی متناسب به سطوح فکری افراد آماده میکنند و بر اساس آنها آموزشها صورت میگیرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرحوزههای علمیه سراسر کشور، آسیبشناسی را لازمه کار نیروی انتظامی دانست و گفت: نیروی انتظامی باید حرفهای باشد و با فنون کار و آسیبهای آن آشنا شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سیدهاشم حسینیبوشهری امروز یکشنبه در دیدار مسئول برگزاری دورههای بصیرت ناجا در قم گفت: خیلی خوشحال هستم که در عصری زندگی میکنیم که مجموعه نیروها، دلبسته به انقلاب هستند و با این تفکر حرکت و اقدام میکنند.
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