  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

امیرانی در گفتگو با مهر:

همه دستگاه‌ها برای مناسب‌سازی محیط برای نابینایان تلاش کنند

همه دستگاه‌ها برای مناسب‌سازی محیط برای نابینایان تلاش کنند

بوشهر - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد مناسب‌سازی بهزیستی کشور گفت: همه دستگاه‌ها برای مناسب‌سازی محیط برای نابینایان تلاش کنند.

حسین امیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای نابینایان در استان بوشهر، اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه مناسب‌سازی بستر زندگی برای نابینایان بسیار فعال است و کارهای بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم ادامه داشته باشد.

وی این همایش را حرکت خوبی برای حل جدی‌ترین مسائل نابینایان دانست و اضافه کرد: امیدواریم برگزاری چنین همایش‌هایی بتواند در شناساندن مشکلات و نیازهای معلولان و نابینایان و همچنین حل این مشکلات تاثیرگذار باشد.

دبیر ستاد مناسب‌سازی بهزیستی کشور یکی از مهمترین نیازهای معلولان و به ویژه نابینایان را فراهم‌کردن شرایط حضور در جامعه عنوان کرد و بیان داشت باید همه دستگاه‌ها برای این مهم تلاش کنند.

وی ادامه داد: همه سازمان‌ها و ادارات برای رسیدگی به وضعیت معلولان باید تلاش کنند تا نتیجه‌ای مطلوب در پی داشته باشد و این افراد بتوانند به صورت بهتری به فعالیت‌های اجتماعی خود در سطح جامعه بپردازند.

امیرانی تاکید کرد: قوانین متعددی برای حمایت از معلولان وجود دارد که بر اساس آن باید خود را ملزم به فراهم آوردن شرایط مناسب برای استفاده عموم معلولان از جمله روشندلان بدانیم و همه مسئولان باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی با تشریح برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای مصوبات کارگروه‌های اشتغال، مسکن، ازدواج و حمل و نقل نابینایان، بیان داشت: زمان اجرای این مصوبات را کمیته فنی به زودی اعلام خواهد کرد.

کد مطلب 1725396

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها