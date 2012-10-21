حسین امیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای نابینایان در استان بوشهر، اظهار داشت: استان بوشهر در زمینه مناسب‌سازی بستر زندگی برای نابینایان بسیار فعال است و کارهای بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است که امیدواریم ادامه داشته باشد.

وی این همایش را حرکت خوبی برای حل جدی‌ترین مسائل نابینایان دانست و اضافه کرد: امیدواریم برگزاری چنین همایش‌هایی بتواند در شناساندن مشکلات و نیازهای معلولان و نابینایان و همچنین حل این مشکلات تاثیرگذار باشد.

دبیر ستاد مناسب‌سازی بهزیستی کشور یکی از مهمترین نیازهای معلولان و به ویژه نابینایان را فراهم‌کردن شرایط حضور در جامعه عنوان کرد و بیان داشت باید همه دستگاه‌ها برای این مهم تلاش کنند.

وی ادامه داد: همه سازمان‌ها و ادارات برای رسیدگی به وضعیت معلولان باید تلاش کنند تا نتیجه‌ای مطلوب در پی داشته باشد و این افراد بتوانند به صورت بهتری به فعالیت‌های اجتماعی خود در سطح جامعه بپردازند.

امیرانی تاکید کرد: قوانین متعددی برای حمایت از معلولان وجود دارد که بر اساس آن باید خود را ملزم به فراهم آوردن شرایط مناسب برای استفاده عموم معلولان از جمله روشندلان بدانیم و همه مسئولان باید در این زمینه نقش خود را به خوبی ایفا کنند.

وی با تشریح برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای مصوبات کارگروه‌های اشتغال، مسکن، ازدواج و حمل و نقل نابینایان، بیان داشت: زمان اجرای این مصوبات را کمیته فنی به زودی اعلام خواهد کرد.