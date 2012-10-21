وحدتیه بوشهر دو بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش پایگاه برخط مرکز لرزهنگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمینلرزهای به بزرگی 2.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 14 دقیقه عصر یکشنبه وحدتیه را لرزاند.
این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۴۲ شمالی و ۵۱.۳۲ شرقی در عمق 16 کیلومتری زمین در فاصله 11 کیلومتری شهر وحدتیه روی داد.
همچنین زمینلرزه دیگری با برزگی 3.2 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 10 و 14 دقیقه امروز در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۳۹ شمالی و ۵۱.۲۵ شرقی در عمق 10 کیلومتری زمین در فاصله 10 کیلومتری شهر وحدتیه روی داد.
گزارش از خسارات احتمالی این زمینلرزهها مخابره نشده است.
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