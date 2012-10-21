  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۶

وحدتیه بوشهر دو بار لرزید

وحدتیه بوشهر دو بار لرزید

بوشهر - خبرگزاری مهر: زمین‌لرزه‌های 3.2 و 2.7 شهر وحدتیه استان بوشهر را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش پایگاه برخط مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 2.7 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 17 و 14 دقیقه عصر یکشنبه وحدتیه را لرزاند.

این زمین لرزه در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۴۲ شمالی و ۵۱.۳۲ شرقی در عمق 16 کیلومتری زمین در فاصله 11 کیلومتری شهر وحدتیه روی داد.

همچنین زمین‌لرزه دیگری با برزگی 3.2 درجه در مقیاس ریشتر ساعت 10 و 14 دقیقه امروز در موقعیت جغرافیایی ۲۹.۳۹ شمالی و ۵۱.۲۵ شرقی در عمق 10 کیلومتری زمین در فاصله 10 کیلومتری شهر وحدتیه روی داد.

گزارش از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه‌ها مخابره نشده است.

کد مطلب 1725403

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها