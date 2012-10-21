تعاون روستایی و منابع طبیعی استان قزوین تفاهم نامه امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم گودرزوند چگینی ظهر یکشنبه در مراسم امضاء تفاهم نامه در محل اداره منابع طبیعی قزوین گفت: به منظور تقویت و توسعه مشارکت مردمی با دستگاههای اجرایی و رسیدن به اهداف توسعه پایدار و توانمند سازی جوامع محلی تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان تعاون روستایی و منابع طبیعی و آبخیزداری امضا شد.

چگینی افزود: این تفاهم نامه در قالب شرکت های تعاونی و حفظ و احیاء توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی به منظور استفاده از توان و ظرفیت تشکلهای تحت پوشش تعاون روستایی برای تقویت و توسعه مشارکت مردمی در راستای رسیدن به اهداف توسعه پایدار و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بین دو دستگاه منعقد شده است.

این مسئول بیان کرد: بکارگیری و بهره مندی از توان بالقوه و بالفعل شرکت های تشکیل شده توسط تعاون روستایی در حفاظت از منابع طبیعی از طریق توانمند سازی جوامع محلی و آموزش بهره برداران و اعضای شرکت های تعاونی در راستای تغییر نظام سنتی به صنعتی در جهت احیاء توسعه و بهره برداری بهینه از منابع طبیعی از جمله اهداف این تفاهم نامه است.

وی همکاری در برنامه ریزی و تدوین پروژه های آموزشی مورد نیاز، ارتقاء اعتماد و مشارکت اعضای تعاونی ها به منظور اجرای پروژه های منابع طبیعی، معرفی اعضاء شبکه تعاونی به منابع طبیعی و ایجاد انگیزه مشارکت در اجرای طرح های منابع طبیعی، بکارگیری شیوه های اجرایی در راستای افزایش تعامل در جهت رسیدن به اهداف مشترک دو دستگاه از جمله تعهدات سازمان تعاون روستایی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم در این مراسم گفت: شناسایی و ساماندهی اتحادیه ها و تشکل های تولیدی روستایی و کشاورزی تحت پوشش که قابلیت انجام پروژه را داشته باشند، لحاظ کردن منابع طبیعی و آبخیزداری در اساسنامه شرکت های تعاونی موضوعه در جهت رفع موانع و مشکلات واگذاری پروژه های اجرایی به شرکت های یادشده از دیگر تعهدات تعاون روستایی است.



چگینی در ادامه یادآورشد: پیگیری توانمند سازی جوامع محلی از طریق واگذاری پروژه های اجرایی با رعایت مسایل و ضوابط قانونی و اعزام کارشناس برای تدریس موضوعات مربوط به منابع طبیعی از دیگر تعهدات اداره کل منابع طبیعی در راستای امضاء این نفاهم نامه است.

این تفاهم نامه از امروز به مدت دو سال اجرا می شود و با درخواست طرفین قابل تمدید است.