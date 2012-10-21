به گزارش خبرنگار مهر، حسین هدایتی در حاشیه دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و راه آهن در جمع خبرنگاران حاضر شد و درباره صحبت‌های محسنی اژه‌ای که گفته بود "هدایتی تحت تعقیب است" تصریح کرد: من از این صحبت‌های اژه‌ای بی‌خبرم و نمی‌دانم کجا این صحبت‌ها را انجام داده است! با این شرایط چه چیزی باید بگویم؟

وی ادامه داد: تا این لحظه که به قوه قضائیه احضار نشده‌ام اما این حق مسلم قوه قضائیه است که بخواهد کسی را احضار کند. اگر بنده هم احضار شوم وظیفه‌ام است که برای ادای توضیحات به دادگاه بروم.

مالک باشگاه استیل آذین در خصوص شرایط باشگاه گهر دورود هم با تاکید بر اینکه باشگاه برای برادرش است، خاطرنشان کرد: قرار بود ما سه سال هزینه باشگاه گهر را تقبل کنیم ولی متاسفانه این باشگاه در شهر دورود امکانات کافی ندارد. ما درخواست کردیم که مسابقات گهر تا آماده شدن ورزشگاه دورود در مرکز استان برگزار شود ولی مسئولان استان با این درخواست مخالفت کردند.

هدایتی افزود: با این شرایط ترجیح دادیم همکاری ما با باشگاه دورود متوقف شود. ما ابتدا انصراف خود را اعلام کردیم اما عابدینی مجددا توافقنامه‌ای را تنظیم کرد که تیم را به ما واگذار کند.

وی یادآور شد: ما هم گفتیم نمایندگان دورود باید امضا کنند که ورزشگاه این شهر ظرف 40 روز آماده شود که آنها این مسئله را قبول نکردند.

هدایتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مالک تیم گهر قوه قضائیه است و مسئولان این قوه باید پاسخگو باشند.

مالک باشگاه استیل آذین در خصوص صحبت‌های امیر عابدینی که گفته بود "هدایتی باید به خاطر انصراف خرید باشگاه گهر خسارت بپردازد"، گفت: هدف اصلی ما خدمت است و هر هزینه‌ای باشد تقبل می‌کنیم. البته عابدینی می‌گوید ما مالکان مستاجر هستیم. من آرزو می‌کنم هر چه زودتر تکلیف تیم گهر روشن شود.

وی در پایان درباره حضورش در ورزشگاه آزادی هم گفت: من فقط برای علی دایی و تشویق او به ورزشگاه آمدم!