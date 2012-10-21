برداشت 47 هزار تن سیب از باغات خراسان شمالی/ افزایش 2 هزار تنی تولید سیب

حیدر نامور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری در مجموع 47 هزار تن سیب از سطح سه هزار و 200 هکتار از باغات این استان برداشت شد.

وی با بیان اینکه برداشت سیب گلاب تابستانه از باغات خراسان شمالی در اوایل تابستان و برداشت سیب پاییزه در روزهای اخیر به پایان رسیده است، تصریح کرد: غالب سیب تولیدی در استان از نوع پاییزه بوده و قابلیت نگهداری طولانی مدت در سردخانه‌ها را دارد.

نامور میزان تولید سیب در خراسان شمالی را در سال گذشته 45 هزار تن اعلام کرد و افزود: بر این اساس در سال جاری میزان تولید سیب در خراسان شمالی دو هزار تن افزایش یافته است.

به گفته وی ارقام کشت شده سیب در استان شامل ارقام تابستانه گالا، گلاب کهنز، دلبار استیوال (دو رنگ فرانسه) و گونه‌های پاییزه نیز شامل ارقام گلدن دلیشز (لبنانی زرد) و رد دلیشز (لبنانی قرمز) است.

حیدر نامور با اعلام اینکه بیشترین باغ‌های خراسان شمالی به ترتیب در شهرستان‌های شیروان، بجنورد و فاروج قرار دارد، تصریح کرد: شهرستان شیروان با سطح یک هزار و 500 هکتار باغ سیب، دارای بیشترین میزان باغات سیب در خراسان شمالی است.

وی اظهار داشت: حدود 30 درصد از سیب تولیدی خراسان شمالی در داخل استان مصرف شده و مابقی نیز به دیگر شهرهای کشور حمل می‌شود.

خراسان شمالی از مراکز عمده تولید سیب در کشور محسوب می‌شود و وضعیت جغرافیایی، آب و هوای منحصر به فرد و حاصلخیزی خاک شرایط مساعدی را برای تولید انواع محصولات باغی در این استان فراهم کرده است.

خراسان شمالی دارای 344 هزار هکتار عرصه کشاورزی و باغی بوده و سالانه 200 هزار تن انواع محصولات باغی از سطح 38 هزار هکتار باغ این استان برداشت می‌شود.

ذخیره سازی 300 تن سیب برای توزیع در ایام عید

پیش از این مدیرعامل تعاونی‌های تولید خراسان شمالی از پیش خرید و ذخیره سازی 300 تن سیب درختی در استان خبر داده بود.

محمد مظلوم گفته بود که اتحادیه تعاونی‌های تولید استان 300 تن سیب لبنانی را با هدف ذخیره سازی و توزیع آن در ایام عید سال 92 از باغداران دو شهرستان شیروان و فاروج پیش خرید کرده است.

وی افزوده بود که در صورت افزایش اعتبارات خرید سیب درختی این تعاونی، خرید محصول از باغداران این استان به 600 تن افزایش می‌یابد.