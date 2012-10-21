استانداردها مانع جذب سرمایه گذاری نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا غلامی عصر یکشنبه در جمع کارشناسان استاندارد گلستان، با بیان اینکه استاندارد ضامن سلامتی انسان است، تاکید کرد: در تولید کالا کیفیت نباید فدای کمیت شود.

وی گفت: رعایت استاندارد موجب ضابطه مند شدن موضوعات، افزایش کارایی و افزایش ضریب ایمنی می شود.

وی با بیان اینکه گرانترین کالاها متعلق به نشان های تجاری هستند، خاطرنشان کرد: استاندارد پایه و اساس برند سازی است، ماندگاری به عنوان یک اصل خدشه ناپذیر برای نشان های تجاری اهمیت دارد به گونه ای که برای آن میلیاردها دلار هزینه می کنند.

غلامی تصریح کرد: واحدهای تولیدی در ایران چنانچه خواهان تداوم حضور خود هستند باید به دنبال نشان تجاری باشند و برای نشان تجاری باید استانداردها را رعایت کنند.

وی ادامه داد: استاندارد عرصه را برای رقابت فراهم می کند، استاندارد عرصه بروز و ظهور خلاقیت هاست.

معاون برنامه ریزی استانداری گلستان تاکید کرد: سلامتی در اولویت اول قرار گرفته، زیرا مردم بیشتر خواهان تضمین سلامتی خود هستند و نمی خواهند با مصرف کالاهایی که نسبت به استاندارد آنها تردید دارند سلامتی خود را به خطر اندازند.

وی ابراز امیدواری کرد: همانگونه که پروردگار انسان را استاندارد خلق کرد، مخلوقات وی نیز کالای استاندارد تولید کنند و این تولیدات با نشان های تجاری بازارهای بین المللی را به تسخیر خود درآورند.