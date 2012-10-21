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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۸

بهرامی:

تولیدات بی کیفیت راه را برای قاچاق کالاهای خارجی باز می کند

تولیدات بی کیفیت راه را برای قاچاق کالاهای خارجی باز می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس خانه صنعت، معدن استان گلستان تاکید کرد: اگر کالاهای باکیفیت در داخل کشور تولید نشوند راه برای قاچاق کالاهای خارجی باز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان بهرامی عصر یکشنبه در جمع کارشناسان استاندارد افزود: تولیدکننده باید با هوشیاری ذائقه مصرف کننده را بشناسد و براساس آن نیز کالای باکیفیت تولید کند.

وی با اشاره به تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: این تغییر ساختار نشانگر تغییر نگاه دولت به موضوع استاندارد و توجه به کیفیت تولیدات داخلی است.

به گفته وی، دولت علاوه بر تغییر ساختار سازمان ملی استاندارد باید بسترهای لازم برای تولید کالاهای باکیفیت را نیز فراهم کند، زیرا تولیدکننده در فضایی کالا تولید می کند که برای تولیدات وی خریدار نیز وجود داشته باشد.

این فعال صنعتی استان گلستان با ابراز خشنودی نسبت به جایگاه بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور گفت: بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی کشور برعهده تشکل های بخش خصوصی است.

بهرامی فعالیت 32 آزمایشگاه و شرکت بازرسی همکار اداره کل استاندارد استان گلستان را گواه حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد استان برشمرد و تاکید کرد: تولیدکنندگان از این جهت بهانه ای برای طفره رفتن از تولید کالای باکیفیت ندارند، تنها خواسته تولیدکنندگان حمایت های ویژه دولت از آنهاست.   

کد مطلب 1725412

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