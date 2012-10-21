انجمن خیرین کتابخانه ساز در لرستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تیمور احمدوند در این رابطه اظهار داشت: انتخابات هیئت مدیره این انجمن با حضور مسلم میرزاپور مشاور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، مدیر کل مشارکت ها و امور شهرداری های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از خیرین لرستانی برگزار می شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان با بیان اینکه نیاز فرهنگی جامعه به خصوص منطقه محروم لرستان خیلی بیشتر از آن است که اعتبارات موجود جوابگو باشد، افزود: ما اگر بخواهیم زودتر از آنچه پیش بینی شده است به اهداف مان دست پیدا کنیم ضروری است خود مردم در این زمینه پیشقدم شوند.

وی به انباشت مشکلات فرهنگی و اجتماعی در لرستان اشاره کرد و افزود: با وجود این همه مشکل، باید از یک جایی شروع کنیم تا در نهایت به مطلب مقصود برسیم.

احمدوند مشارکت خیرین را در حوزه کتابخانه سازی بسیار ضروری دانست و افزود: موضوعاتی مانند کتابخانه های عمومی از مسائل فرهنگی اجتماعی است که به نوعی در اختیار خود مردم هستند، پس باید خود آنها را درگیر این دغددغه فرهنگی کنیم.

شهردار خرم آباد: شهروند اهل کتاب قانونمندتر است

شهردار خرم آباد گفت: مجموعه شهرداری برای پیشبرد اهداف خود باید برای ترویج کتابخوانی در جامعه با تمام توان، کتابخانه های عمومی را تقویت کند چرا که معتقدیم شهروند اهل کتاب و مطالعه قانونمدارتر است.

هرمز نصیری در دیدار مدیرکل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به اینکه تقویت کتابخانه های عمومی، تقویت بنیان های فکری جامعه است، گفت: از این رو جدا از تکالیفی که قانون در رابطه با کتابخانه ها به شهرداری محول کرده است، برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه هر کاری از دست مان بربیاید کوتاهی نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه طبق آمارها سرانه فضای مطالعه شهر خرم آباد اصلاً رضایت بخش نیست، افزود: پس باید مسئولان فرهنگی شهر تلاش شان را دوچندان کنند تا هر چه سریعتر از این وضع وخیم بیرون بیاییم و شهرداری به رغم تمام مسایل و مشکلات به ویژه مالی که دارد پیشرو در این قضیه حرکت خواهد کرد.

نصیری ضمن تاکید بر تسریع در روند ساخت کتابخانه مرکزی خرم آباد، ساخت کتابخانه جدید در نقاط مختلف شهر از جمله حاشیه های پرجمعیت شهری را از برنامه های اولویت دار شهرداری دانست.

وی گفت: در روند پروژه کتابخانه عمومی زیبا کنار که بنا به دلایلی ساخت آن فعلا متوقف است اگر کارشناسان ساخت آن را به نفع شهر قلمداد کنند برای تسریع در روند ساخت آن از هیچ کمکی فرو گذار نخواهیم کرد.