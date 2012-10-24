معدن خواری جای زمین خواری را درفارس گرفت/ پیگیری جدی منابع طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از موضوعاتی که همواره استان فارس را در عرصه های منابع طبیعی رنج می داد، موضوع زمین خواری بود.

تا پیش از این پدیده زمین خواری به اشکال مختلف در سطح استان فارس رواج داشت و عرصه های ملی نیز در کام این پدیده فرو می رفت.

اما طی مدت اخیر با تلاش مسئولان امر به ویژه اداره کل منابع طبیعی استان فارس پدیده زمین خواری از استان فارس رخت بر بست و اکنون به ندرت این مشکلات متوجه عرصه های ملی فارس است.

اما آنچه امروزه متولیان امر را نگران کرده رواج پدیده معدن خواری است. منابع طبیعی یکی از ادارات پاسخ دهنده به استعلامهای صدور مجوز معدن است و در این راستا زمانیکه در روند جواب دادن به استعلام تاخیری صورت می گیرد عده ای با این تصور که جواب اداره کل منابع طبیعی مثبت است اقدام به ایجاد معدن می کنند و این موضوع مشکلاتی را برای عرصه های منابع طبیعی ایجاد کرده است.

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کاظم بردبار مدیرکل منابع طبیعی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار نگرانی از ایجاد پدیده معدن خواری در استان فارس گفت: طی مدت اخیر اداره کل منابع طبیعی استان فارس اقدامات مناسبی برای جلوگیری از زمین خواری در استان با همکاری دیگر ارگانها انجام داده است.

وی ادامه داد: در این مدت با به کار گیری نیروهایی در مناطق مختلف استان میزان تصرفات زمین به صفر رسید و در این راستا جلوی دخل و تصرف زمین در فارس گرفته شد.

وی با بیان اینکه این پدیده هم اکنون در برخی از شهرستانهای استان به صفر رسیده، بیان کرد: در حال حاضر یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی شده ایجاد پدیده معدن خواری در استان است.

بردبار با تشریح این موضوع گفت: در این راستا برای جلوگیری از این معضل اداره کل منابع طبیعی استان وارد و مقرر شده که با حفاظت هایی که در این رابطه صورت می گیرد این پدیده نیز مهار شود.

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وی ادامه داد: با توجه به اعمال ماده 24 قانون بهره برداری معادن به منظور صدور گواهی اکتشاف متاسفانه یکی از موضوعاتی که گریبان گیر آن هستیم و فکر می کردیم که این مسئله برطرف شده بحث مربوط به استعلام معدن است که باید از این اداره کل اخذ شود.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس افزود: بر اساس این ماده در صورتیکه اداره کل منابع طبیعی به مدت دو ماه پاسخ استعلام گواهی اکتشاف را ندهد ادارات مربوطه این عدم پاسخگویی را موافقت دانسته و نسبت به انجام اکتشاف اقدام می کنند در صورتیکه ممکن است این عدم پاسخگویی مربوط به قطع سیستم ویا موارد دیگر باشد.

وی اظهار داشت: در این راستا مقرر شده جواب استعلامات در صورت موافقت یا عدم موافقت سریع به سازمان صنعت - معدن و تجارت داده شود که دیگر شاهد وجود اینگونه مشکلات نباشیم.

بردبار ادامه داد: به عنوان نمونه به دلیل عدم پاسخگویی اداره کل منابع طبیعی در یک استعلام، افرادی نسبت به دایر کردن یک معدن در محدوده ممنوعه در نی ریز اقدام کرده و کارها در مراحل ابتدایی است در صورتیکه این اداره کل با این مسئله مخالف است به همین دلیل موضوع جلوگیری از دائر شدن این کارخانه پیگیری می شود حتی اگر این مسئله از طریق وزاتخانه نیز پیگیری شود تا ابطال صورت گیرد.

مدیرکل منابع طبیعی استان فارس با بیان اینکه دیگر اجازه اینگونه اقدامات داده نمی شود، اظهار داشت: اداره کل منابع طبیعی از هم اکنون پاسخگویی به این استعلامات را در کمتر از 50 روز در دستور کار خود قرار داده تا از ایجاد اینگونه مشکلات جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کل منابع طبیعی مخالف صنعت نیست، بیان کرد: این اداره کل با وجود اینکه از صنعت حمایت می کند اما اجازه نمی دهد که کوچکترین خدشه ای به عرصه های منابع طبیعی و یا پوشش های گیاهی وارد شود.

بردبار خواستار همکاری سازمان صنعت - معدن و تجارت استان با این اداره کل شد و تاکید کرد: باید با همکاری دو جانبه دست سودجویان را کوتاه کرد.