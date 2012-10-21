  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۰۴

ادامه بحران در لیبی/

درگیریها در اطراف ساختمان کنگره ملی/ طرابلس ناآرام است

درگیریها در اطراف ساختمان کنگره ملی/ طرابلس ناآرام است

منابع لیبیایی از درگیریهایی در اطراف ساختمان کنگره ملی لیبی در شهر طرابلس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الحیات گزارش داد: حدود دویست لیبیایی ضمن یورش به ساختمان کنگره ملی لیبی خواستار پایان دادن به خشونتها در شهر بنی ولید شدند.

این پایگاه بیان کرد: شعله ور شدن درگیری ها میان اهالی مصراته و بنی ولید از حدود یک هفته قبل نشانه عمق دودستگی ها در لیبی یک سال پس از مرگ قذافی است.

شایان ذکر است از هنگامی که عمران جمعه عامل دستگیری معمر قذافی در شهر بنی ولید شکنجه و به دنبال آن در پاریس درگذشت کنگره ملی لیبی دستور بازداشت عاملان آن را در شهر بنی ولید داد که به دنبال آن ارتش ملی لیبی و شبه نظامیان مصراته ای حمله گسترده ای را علیه بنی ولید آغاز کردند. این در حالی است که محمد المقریف رئیس کنگره ملی لیبی اعلام کرده بود که لیبی هنوز به طور کامل آزاد نشده است.

کد مطلب 1725416

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها