درگیریها در اطراف ساختمان کنگره ملی/ طرابلس ناآرام است

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه الحیات گزارش داد: حدود دویست لیبیایی ضمن یورش به ساختمان کنگره ملی لیبی خواستار پایان دادن به خشونتها در شهر بنی ولید شدند.

این پایگاه بیان کرد: شعله ور شدن درگیری ها میان اهالی مصراته و بنی ولید از حدود یک هفته قبل نشانه عمق دودستگی ها در لیبی یک سال پس از مرگ قذافی است.

شایان ذکر است از هنگامی که عمران جمعه عامل دستگیری معمر قذافی در شهر بنی ولید شکنجه و به دنبال آن در پاریس درگذشت کنگره ملی لیبی دستور بازداشت عاملان آن را در شهر بنی ولید داد که به دنبال آن ارتش ملی لیبی و شبه نظامیان مصراته ای حمله گسترده ای را علیه بنی ولید آغاز کردند. این در حالی است که محمد المقریف رئیس کنگره ملی لیبی اعلام کرده بود که لیبی هنوز به طور کامل آزاد نشده است.