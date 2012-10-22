  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱ آبان ۱۳۹۱، ۹:۳۹

در خراسان رضوی/

نیروی انتظامی مقتدراته نظارت خود را بر بازار مصرف کالای قاچاق تشدید کند

نیروی انتظامی مقتدراته نظارت خود را بر بازار مصرف کالای قاچاق تشدید کند

مشهد - خبرگزاری مهر: امام جمعه مشهد گفت: از نیروی انتظامی به عنوان محور اقتدار نظام انتظار می رود تا نظارت خود بر بازارهای مصرف کالاهای قاچاق را تشدید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی اظهار کرد: از سویی نقش دستگاه های اطلاعاتی و  امنیتی و حمایت دستگاه قضا برای مبارزه با قاچاق کالا موثر و ضروری است.

وی افزود: بالا بردن هزینه قاچاق و در نظر گرفتن جرایم سنگین برای قاچاقچیان، کاهش روز افزون قاچاق کالا به استان را موجب خواهد شد.

امام جمعه مشهد با اشاره به این که مشهد به دلیل تردد سالانه حدود 30 میلیون زائر و گردشگر یکی از بزرگ ترین  بازارهای مصرفی کشور محسوب می شود، گفت: همین مسئله انگیزه قاچاقچیان برای تبدیل خراسان رضوی به بازار مصرف کالاهای قاچاق را دو چندان کرده است.

کد خبر 1725417

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها