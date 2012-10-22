نیروی انتظامی مقتدراته نظارت خود را بر بازار مصرف کالای قاچاق تشدید کند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد علم الهدی اظهار کرد: از سویی نقش دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی و حمایت دستگاه قضا برای مبارزه با قاچاق کالا موثر و ضروری است.

وی افزود: بالا بردن هزینه قاچاق و در نظر گرفتن جرایم سنگین برای قاچاقچیان، کاهش روز افزون قاچاق کالا به استان را موجب خواهد شد.

امام جمعه مشهد با اشاره به این که مشهد به دلیل تردد سالانه حدود 30 میلیون زائر و گردشگر یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی کشور محسوب می شود، گفت: همین مسئله انگیزه قاچاقچیان برای تبدیل خراسان رضوی به بازار مصرف کالاهای قاچاق را دو چندان کرده است.