مهمانپرست حمله نظامیان صهیونیستی به کشتی کمک رسان غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست با توجه به اقدام غیر انسانی رژیم صهیونیستی در ربودن امدادگران مستقر در کشتی، خواستار پیگرد قانونی ربایندگان از سوی دادگاههای بین المللی شد.

مهمانپرست با یادآوری حمله صهیونیستها به کشتی کمک رسان مرمره گفت: ‌اگر در همان زمان جنایت رژیم صهیونیستی با برخورد قاطع جامعه جهانی مواجه می شد این رژیم نامشروع تشویق به ادامه جنایات خود نمی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه از سازمانهای بین المللی در خواست کرد تا به منظور بر طرف کردن این ظلم آشکار نسبت مردم تحت محاصره غزه، تصمیمی فوری و عملی اتخاذ کنند.

