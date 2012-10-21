  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۳

مهمانپرست حمله نظامیان صهیونیستی به کشتی کمک رسان غزه را محکوم کرد

مهمانپرست حمله نظامیان صهیونیستی به کشتی کمک رسان غزه را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان تعرض به کشتی کمک رسان به غزه را مصداق کامل راهزنی دریایی و نقض آشکار حقوق بشر از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی دانسته و آن را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست با توجه  به اقدام غیر انسانی رژیم صهیونیستی در ربودن امدادگران مستقر در  کشتی، خواستار پیگرد قانونی ربایندگان از سوی دادگاههای بین المللی شد.

مهمانپرست با یادآوری حمله صهیونیستها به کشتی کمک رسان مرمره گفت: ‌اگر در همان  زمان جنایت رژیم صهیونیستی با برخورد قاطع جامعه جهانی مواجه می شد این رژیم نامشروع  تشویق به ادامه جنایات خود نمی شد.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه از سازمانهای بین المللی در خواست کرد تا به منظور بر طرف کردن این ظلم آشکار نسبت مردم تحت محاصره غزه، تصمیمی فوری و عملی اتخاذ کنند.
 
کد مطلب 1725418

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