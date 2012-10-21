شناسایی 4300 نفر در طرح هجرت روستایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های هجرت روستایی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری در طرح هجرت از 245 روستای گلستان توسط مسئولان کمیته امداد بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در این بازدید از 6 هزار و 778 خانوار تحت پوشش کمیته امداد سرکشی و وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.

حاجی‎اکبری با اشاره به مزایای عملکرد این طرح اذعان کرد: پشتیبانی و حمایت از مشاغل ایجاد شده در راستای مثمرثمر واقع شدن آنها و همچنین شناسایی افراد جدید و مستعد اشتغال که تاکنون موفق به دریافت وام اشتغال نشده‎اند، پیگیری مساکن فرسوده خانوارها برای تبدیل به واحد مسکونی مهندسی‌ساز در حوادث غیرمترقبه که دچار بیشترین خسارت شده‎اند، شناسایی دختران مجرد بالای 30 سال روستایی برای ارائه آموزش، ایجاد اشتغال و ... از جمله مزیت‎های اجرای این طرح در استان گلستان بوده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان تصریح کرد: 4 هزار و 391 نفر برای ایجاد طرحهای اشتغال در این روستا ها شناسایی شده که از این تعداد 982 نفر افراد مددجوی واجد شرایط، یک هزار و 695 نفر فرزند و یا داماد تحت حمایت و 2 هزار و 987 نفر افرار واجد شرایط غیر مددجویان بوده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان نیز گفت: کمیته امداد شهرستان گرگان در شش ماه نخست سال جاری بالاترین سرانه پرداختی به ایتام تحت حمایت خود را داشته است.

ربیع الله وفایی اظهار داشت: ایتام تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گرگان منطقه یک با دریافت ماهانه 71 هزار تومان بیشترین سرانه دریافتی را در شش ماه نخست سال جاری داشته اند و پس از آن گرگان منطقه دو با دریافت 61 هزار تومان و بندر گز با 58 هزار تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی افزود: همچنین حامیان در شهرستان گرگان منطقه یک با پرداخت بیش از 29 هزار تومان بیشترین پرداختی را به حساب ایتام خود داشته و پس ازآن گرگان منطقه 2 و گنبدکاووس بیشترین پرداختی را داشته اند.