شناسایی 4300 نفر در طرح هجرت روستایی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حاجی اکبری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید از طرح های هجرت روستایی اظهار داشت: در شش ماه نخست سال جاری در طرح هجرت از 245 روستای گلستان توسط مسئولان کمیته امداد بازدید به عمل آمد.
وی افزود: در این بازدید از 6 هزار و 778 خانوار تحت پوشش کمیته امداد سرکشی و وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفت.
حاجیاکبری با اشاره به مزایای عملکرد این طرح اذعان کرد: پشتیبانی و حمایت از مشاغل ایجاد شده در راستای مثمرثمر واقع شدن آنها و همچنین شناسایی افراد جدید و مستعد اشتغال که تاکنون موفق به دریافت وام اشتغال نشدهاند، پیگیری مساکن فرسوده خانوارها برای تبدیل به واحد مسکونی مهندسیساز در حوادث غیرمترقبه که دچار بیشترین خسارت شدهاند، شناسایی دختران مجرد بالای 30 سال روستایی برای ارائه آموزش، ایجاد اشتغال و ... از جمله مزیتهای اجرای این طرح در استان گلستان بوده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان تصریح کرد: 4 هزار و 391 نفر برای ایجاد طرحهای اشتغال در این روستا ها شناسایی شده که از این تعداد 982 نفر افراد مددجوی واجد شرایط، یک هزار و 695 نفر فرزند و یا داماد تحت حمایت و 2 هزار و 987 نفر افرار واجد شرایط غیر مددجویان بوده است.
معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان نیز گفت: کمیته امداد شهرستان گرگان در شش ماه نخست سال جاری بالاترین سرانه پرداختی به ایتام تحت حمایت خود را داشته است.
ربیع الله وفایی اظهار داشت: ایتام تحت حمایت کمیته امداد شهرستان گرگان منطقه یک با دریافت ماهانه 71 هزار تومان بیشترین سرانه دریافتی را در شش ماه نخست سال جاری داشته اند و پس از آن گرگان منطقه دو با دریافت 61 هزار تومان و بندر گز با 58 هزار تومان در رتبه های بعدی قرار دارند.
وی افزود: همچنین حامیان در شهرستان گرگان منطقه یک با پرداخت بیش از 29 هزار تومان بیشترین پرداختی را به حساب ایتام خود داشته و پس ازآن گرگان منطقه 2 و گنبدکاووس بیشترین پرداختی را داشته اند.
نظر شما