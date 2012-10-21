پاسخ بهمنی بر ابهامات افزود/ وای بر ما که بهمنی رئیس بانک مرکزی است

عوض حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور با نمایندگان دولت در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در جلسه امروز با توجه به اینکه نمایندگان متن سئوال از رئیس جمهور را قبلا مطرح کرده بودند و نمایندگان دولت به صورت کامل از ان آگاه بودند سئوالات دیگری نیز در حاشیه متن سئوالات به صورت نمونه مطرح شد تا بتوانیم موضوع را کاملا برای نمایندگان دولت روشن کنیم.

وی افزود: سئوال اصلی و محوری در این نشست در ارتباط با بحث بازار ارز و اتفاقات یک ساله اخیر در این بازار بود.

بورس بازی در قیمت ارز به وسیله دولت و بانک مرکزی راه اندازی شده است

حیدرپورتصریح کرد: سئوال ما از نمایندگان رئیس جمهور در نشست امروز این بود که دولت در یک سال اخیر در ارتباط با بازار ارز چه اقدامی را انجام داده و چه برنامه ای برای خروج از بحران ارز انجام داده است. در دل این سئوال نیز سئوال دیگری مطرح شد که بورس بازی در قیمت ارز به وسیله دولت و بانک مرکزی راه اندازی شده است.

نظر دولت درباره قیمت ارز

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد:همچنین سئوال کردیم نظر حقیقی دولت در خصوص قیمت ارز چیست .

بانک مرکزی بدون رعایت شرایط کشور عمل کرده است

نماینده مردم شهرضا خاطرنشان کرد: کشور چند سال است که درگیر تحریم است و بانک مرکزی بدون رعایت شرایط کشور و خزانه هرگونه که توانسته عمل کرده است.

وی ادامه داد: همچنین سئوال دیگر این بود چرا گندم داخلی را به قیمت بسیار پائین تر از نمونه خارجی توسط دولت خریداری می شود.

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور گفت: هنگامی که سئوالات توسط بنده به عنوان نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور مطرح شد نمایندگان رئیس جمهور پاسخ هایی مطرح کردند .

پاسخ های حسینی از سر بی اطلاعی بود/ وزیر اقتصاد درباره ارز توجیه نیست

حیدرپور تاکید کرد: وزیر اقتصاد و دارایی پاسخ هایی به سئوال کنندگان از رئیس جمهور داد که واقعا از سر بی اطلاعی بود و ما متوجه شدیم ایشان خیلی توجیه نبود که در بحث ارزی کشور چه اتفاقی در حال وقوع است.

پاسخ های بهمنی بر ابهامات افزود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: همچنین محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی نیز به عنوان مسئول ارزی کشور پاسخگوی اصلی سئوالات نمایندگان بود چرا که وی به نمایندگی از رئیس جمهور که رئیس مجمع بانک مرکزی است در این نشست حضور یافته بود اما پاسخ هایی که ایشان به نمایندگان دادند بر ابهامات افزود.

تزریق 20 میلیارد دلار ارز به بازار در دو سال گذشته

وی ادامه داد: بهمنی به نمایندگان اعلام کرد ده میلیارد دلار در نیمه اول امسال توسط بانک مرکزی وارد بازار شده و 10 میلیارد دلار نیز در سال 1390 توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شده است در حالی که در سال گذشته قیمت بازار ارز با قیمت ارز مرجع تفاوت داشته و در سال جاری نیز که تفاوت بسیار فاحش بوده است.

مابه التفاوت قیمت ارز به کجا واریز شده است

حیدرپور تصریح کرد: سئوال ما از رئیس بانک مرکزی این بود که مابه التفاوت این مقدار ارز به کجا واریز شده است و به جیب چه کسانی رفته است ؟ برخی نمایندگان اعتقاد داشتند این پول از جیب مردم به جیب یک مشت افرادی که نباید می رفته، رفته است.

تزریق ارز 1226 تومانی به بازار جفا به مردم بوده است

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور افزود: بهمنی هیچ جوابی به این پاسخ نداشت و مطرح کرد ارزی که توسط بانک مرکزی به بازار تزریق شد با قیمت 1226 تومان بوده است که نمایندگان به وی گفتنداگر این گونه بوده است به ملت جفا کرده اید و باید پاسخگو باشید چرا به بازار ارز را به قیمت مرجع تزریق کرده اید در حالی که در بازار قیمت ارز به صورت آزاد معامله می شده است.

نماینده مردم شهرضا تصریح کرد: در سال گذشته قیمت ارز بین 1600 تا 1700 تومان بود و در سال جاری نیز حداقل 2000 تومان بوده است ودر حال حاضر نیز شاهد دلار 3 هزار تومانی هستیم.

نمایندگان رئیس جمهور پاسخ سوالات را ندادند

وی با بیان اینکه جلسه امروز بسیار پرمطلب بود و گفت و شنودهای زیادی بین نمایندگان مجلس و نمایندگان رئیس جمهور مطرح شد گفت: امروز بحث های مفصلی انجام گرفت و ما نمایندگان به این نتیجه رسیدیم که نمایندگان رئیس جمهور پاسخ هیچ کدام از سئوالات مطرح شده را که به صورت مکتوب به رئیس جمهور ارسال شده بود ندادند.

رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا کند

حیدرپور تصریح کرد: توصیه من به رئیس جمهور این بود که شما باید در جلسه با نمایندگان حضور پیدا می کردید و باید شما جوابگوی ما باشید چرا که نمایندگان ایشان هیچ جواب روشنی ندادند.

پاسخ نمایندگان سوال کننده از رئیس جمهور به هیئت رئیسه منعکس می شود

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نهایتا در جلسه امروز به این صورت جمع بندی شد بر اساس آئین نامه داخلی مجلس بنده به عنوان نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور جزئیات جلسه امروز را به اطلاع سئوال کنندگان برسانم و آنها هر پاسخی دادند به هیئت رئیسه مجلس منعکس شود.

پاسخ نمایندگان دولت مجلسیان را راضی نکرد

وی تاکید کرد: پاسخ هایی که توسط نمایندگان رئیس جمهور در نشست امروز کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد به هیچ عنوان نمایندگان سئوال کننده از رئیس جمهور و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه را راضی نکرد و آنها نتوانستند جوابهای قانع کننده ای بدهند.

حیدرپور تصریح کرد: برداشت بنده این است پاسخ نمایندگان دولت بی ربط به سئوالات بود و نتوانست ابهامات و سئوالاتی که توسط نمایندگان مطرح شده بود پاسخ دهد.

نمایندگان به کمتر از حضور رئیس جمهور در مجلس رضایت نمی دهند

نماینده سئوال کنندگان از رئیس جمهور گفت: پیش بینی من این است نمایندگان به کمتر از اینکه رئیس جمهور در صحن علنی مجلس حضور یابد رضایت نخواهند داد.

بهمنی پیش بینی از آینده بازار ارز نداشت

نماینده مردم شهرضا در پاسخ به سئوالی در خصوص پیش بینی رئیس کل بانک مرکزی از آینده بازار ارز در نشست امروز گفت: در بخشی از این نشست از بهمنی به عنوان رئیس بانک مرکزی سئوال کردم از جنابعالی تقاضا داریم پیش بینی دقیقی از آینده بازار ارز داشته باشید که بهمنی در پاسخ گفت پیش بینی ندارم که نمایندگان هم اظهار تاسف کردند.

وای بر ما که بهمنی رئیس کل بانک مرکزی است

وی گفت: نمایندگان اعلام کردند وای بر ما که شما رئیس کل بانک مرکزی هستید که نمی توانید پیش بینی کنید قیمت ارز در آینده چه می شود؟ برداشت ما این است که آقای بهمنی نه تخصص و دانش این امر را دارد که بتواند تحلیل موثری از آینده بازار ارائه کند. معتقدم نمایندگان دولت نتوانستند پاسخ موثر و مفیدی به سئوال نمایندگان بدهند تا بتوانند ابهامات ما را برطرف کنند.