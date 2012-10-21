غلامرضا درتومی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 591 نفر از دستگاه‌های اجرایی استان در گروه‌های مختلف، کار قرائت، تلخیص و ثبت سیستمی نامه‌های مردمی به رهبر انقلاب را به انجام رساندند، افزود: طی روزهای اخیر 157 هزار نامه مردم خراسان شمالی به رهبر انقلاب بازگشایی، قرائت، تلخیص و ثبت سیستم شد.

وی با اشاره به اینکه گروه‌های تعیین شده در دو شیفت صبح و عصر توانستند کارهای مقدماتی نامه‌های مردمی را به انجام برسانند اظهار داشت: هنوز تعداد دقیق نامه‌ها مشخص نیست و امکان افزایش نامه‌های مردمی با توجه به مکاتبه مستقیم برخی از افراد با دفتر ارتباطات نهاد رهبری وجود دارد.

وی افزود: کار ارجاع این نامه ها به دستگاههای اجرایی استان به پایان رسیده و مدیران دستگاههای اجرایی با تشکیل ستادهای هم عرض، سایر اقدامات لازم در اسرع وقت و تا نتیجه نهایی پیگیری خواهند کرد.

درتومی تصریح کرد: پاسخ تمامی نامه‌ها به آدرس ذیل نامه‌های افراد به منظور اطلاع رسانی از وضعیت ارجاع نامه‌هایشان به دستگاه‌های اجرایی ارسال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه 19 مهرماه جاری رهبر معظم انقلاب برای یک سفر هشت روزه و دیدار با مردم استان وارد خراسان شمالی شده و مورد استقبال بی نظیر مردم باب الرضا، گنجینه فرهنگ‌ها قرار گرفتند.

رهبر انقلاب عصر چهارشنبه 26 مهر ماه و پس از نشست جلسه استانی هیئت دولت و تایید نهایی مصوبات، بجنورد را به مقصد مشهد مقدس ترک کردند.