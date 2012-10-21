برتری پرسپولیس گناوه مقابل نفت نوین آبادان/ مصاحبه مربیان

به گزارش خبرنگار مهر، از سری مسابقات فوتبال لیگ دسته دو کشور و از هفته ششم این مسابقات، عصر یکشنبه پرسپولیس گناوه در ورزشگاه شهید سراجی گناوه توانست در لحظات پایانی و در دقیقه 95 حریف خود صنعت نفت نوین را شکست دهد.

پرسپولیس گناوه برای قرار گرفتن در کورس مدعیان قهرمانی نیاز به پیروزی در این مسابقه خانگی داشت. نیمه اول این دیدار به طور نسبی با برتری قرمزپوشان گناوه‌ای همراه بود ولی در این نیمه هر دو تیم بدون گل زده به رختکن رفتند.

در نیمه دوم، هر دو تیم بازی متعادلی را ارائه دادند و از نحوه بازی نفتی های آبادان مشخص بود که برای تک امتیاز به گناوه آمده اند و در بیشتر نیمه دوم به وقت کشی می پرداختند که با اعتراض نادر جعفری سرمربی پرسپولیس همراه بود.

در ادامه نیز بازی بیشتر در میانه میدان بود. در حالیکه گاهی با حملات زهردار پرسپولیس همراه بود و پرسپولیس به همراه تماشاگرانش فشار زیادی بر دروازه نفت آورد تا اینکه در دقیقه 95 روی سانتر کامران موسی زاده و ضربه سر آرش محبی و اشتباه مسلم دروازه بان نفت در خروج از دروازه گل پرسپولیس رقم خورد تا ورزشگاه به انفجار درآید.

پرسپولیس با این پیروزی 11 امتیازی شد و خود را در کورس نگه داشت.

اتلاف وقت بازیکنان ما به علت فشار بازی بود



سرمربی نفت نوین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی خوبی بود تیم پرسپولیس با ارسال توپ بلند و بازی مستقیم توپ را به محوطه جریمه ما آورده بود و حساسیت خاصی به بازی داده بود و در نیمه اول، ما بر بازی مسلط بودیم.

علی فیروزی اضافه کرد: در نیمه دوم عقب نشینی کردیم که این باعث شد یک بازیکن ما اخراج شود و از 10 نفره شدن ما پرسپولیس نهایت استفاده را برد و این پیروزی را به این تیم تبریک می گویم.

وی در جواب اعتراض پرسپولیسی‌ها در ارتباط با وقت‌کشی در این مسابقه نیز بیان داشت: این دستور من نبوده و بچه ها به خاطر فشار بازی دست به چنین حرکاتی می زدند.

سرمایه ما پنج‌هزار تماشاگر است/ نفت تهران و آبادان را هم می‌بریم



سرمربی پرسپولیس گناوه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بازی جاندار و خوبی از هر دو تیم انجام گرفت و ما پیش بینی اینچنین بازی سختی را می کردیم اما با برنامه پا به این میدان گذاشتیم که تیم مقابل صنعت نفت آبادان است.

نادر جعفری اضافه کرد: ولی ما هم پرسپولیس گناوه هستیم، با پنجاه سال خدمت و با پنج هزار تماشاگر پرشور که در ایران بی نظیر هستند و اینها پشتوانه ما هستند و با این هواداران نفت تهران و نفت بزرگ آبادان را هم در این ورزشگاه شکست خواهیم داد.