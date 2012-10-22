1957 پرونده قاچاق در تعزیرات و گمرکات خراسان رضوی رسیدگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غفاری، در دیدار اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان با امام جمعه مشهد ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این کمیسیون طی شش ماه گذشته بر عزم جدی دستگاه های امنیتی و انتظامی برای مقابله با قاچاقچیان تاکید کرد.

وی افزود: به همت دستگاه های عضو کمیسیون، میزان قاچاق کالا از مرز های استان به صفر نزدیک شده است و کشفیات موجود مربوط به کالا هایی ست که از سایر مبادی، وارد کشور و سپس وارد خراسان رضوی می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی در خصوص مشکلات حوزه تولید گفت: پایین تر بودن کیفیت برخی تولیدات داخلی نسبت به مشابه خارجی، بالا بودن هزینه های تولید، تبلیغ کالاهای خارجی، وجود برخی عناصر فاسد در سیستم اداری، ویژه خواری و رانت خواری از جمله مواردی است که درنهایت اقبال مصرف کننده نسبت به کالاهای خارجی را موجب می شود.

وی با اشاره به تشکیل سه کمیته برای مقابله موثر با قاچاق گفت: کمیته هاپیشگیری، اطلاعات و عملیات و فرهنگ سازی با تلاش های بی وقفه خود، نقش چشمگیری در کاهش این پدیده شوم در استان داشته اند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری به بازرسی از هزار و 100 واحد صنفی اشاره و اضافه کرد: اجرای دو طرح ایران کد و شبنم به طور جدی در دستور کار قرار دارد.

غفاری با تقدیر از تلاش صدا و سیما و سایر رسانه های استان در حوزه فرهنگ سازی اظهار داشت: این اقدامات موجب کسب رتبه نخست کمیته فرهنگ سازی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی در کشور شد.