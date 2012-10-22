مراسم دعای عرفه در امامزادگان البرز برگزار می شود

حجت الاسلام امینی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این خبر اظهار داشت: این مراسم در روز پنج شنبه چهارم آبانماه از ساعت 14 با سخنرانی و قرائت دعای پرفیض عرفه در تمامی امامزادگان و بقاع متبرکه استان البرز برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه از ویژگی های روز عرفه دعا و نیایش به درگاه ربوبیت است تصریح کرد: بر این اساس پیشوایان معصوم(ع) با استفاده از موقعیت معنوی روز عرفه، مردم را به راز و نیاز و تقویت پیوند با سرچشمه کمالات ترغیب و تشویق می کردند چرا که اساس شخصیت حقیقی انسان و ارزش او به اندازه ارتباطش با خداوند متعال تعیین می شود.

وی اظهار داشت: امام حسین(ع) با استفاده از فضای معنوی روز عرفه در صحرای عرفات و در دامنه کوه جبل الرحمه مناجات زیبای خود را زمزمه کرده و آوای ملکوتی اش نه تنها در میان حاجیان خانه خدا در صحرای عرفات طنین انداز بود بلکه آن نیایش های عاشقانه در طول تاریخ، دل های مشتاق را تحت تاثیر قرار داده است.

حجت الاسلام امینی تصریح کرد: آن حضرت در فرازی از دعا می فرماید: پروردگارا، تفکر من در آثار و نشانه های تو موجب دوری دیدار می گردد پس مرا به خدمتی وادار که با تو پیوندم دهد، چگونه بر وجود تو به چیزی استدلال شود که در وجودش به تو نیاز دارد.

وی افزود: آنچه از روایات و دعاهای اهل بیت(ع) در این روز به دست می آید نشانگر آن است که پروردگار هستی این روز را برای مناجات خود انتخاب کرده و نعمت های مادی و معنوی خود را در روز عرفه بر بندگانش ارزانی داشته است.