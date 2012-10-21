ساخت دو هزار واحد مسکن در 22 روستای زلزله زده ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی زمانی نژاد عصر یکشنبه در تشریح اقدامات این اداره ورزقان افزود: از آنجایی که ساخت این تعداد واحد مسکونی با توجه به مدت زمان کوتاه و نزدیکی به فصل سرما نیاز به حجم زیادی مصالح دارد و به جهت اینکه در تامین مصالح مورد نیاز با مشکل روبرو نشویم، اقدام به احداث انبار شن و ماسه و کارگاه تولید بتن آماده در این شهرستان نمودیم تا بتوانیم طبق برنامه زمانی اعلام شده واحد های مسکونی اهالی این منطقه را تحویل این عزیزان نماییم.

وی اظهار داشت: همچنین با حضور استاندار استان و دبیر مجمع نمایندگان استان، اولین واحد مسکونی احداث شده توسط ستاد معین بازسازی بنیاد مسکن استان در منطقه زلزله زده شهرستان ورزقان افتتاح شد.

زمانی نژاد با اشاره به بازدید مسئولان کشوری از ستاد معین بنیاد مسکن استان در ورزقان، گفت: عملکرد این بنیاد از نظر مسئولان کشوری قابل توصیف است.