  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

میت رامنی:

شورشیان سوری را تجهیز می کنم/ روابط قوی با اسرائیلی ها خواهم داشت

شورشیان سوری را تجهیز می کنم/ روابط قوی با اسرائیلی ها خواهم داشت

نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اذعان کرد در صورت پیروزی در انتخابات، گروههای تروریستی مستقر در سوریه را به سلاحهای بیشتری مجهز خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحیات ، "میت رامنی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از سیاستهای باراک اوباما در قبال منطقه خاورمیانه خواستار دخالت مستقیم بیشتر در سوریه، تجهیز گروههای مسلح سوری و اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران شد.

وی در سخنانی در یک موسسه نظامی در ایالت ویرجینیا گفت : آرزو مساوی استراتژی نیست و آمریکا باید دخالت مستقیم در سوریه داشته باشد و مخالفان را مجهز کند. درباره سوریه من به اتفاق شرکایمان در راستای تامین سلاح مورد نیاز آنها برای مقابله با تانکهای نظام بشار اسد و بالگردها و جنگنده هایش تلاش خواهم کرد.

وی درباره ایران نیز مدعی شد: در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران ذره ای تردید نخواهم کرد و تحریمهای کنونی را تشدید خواهم کرد.

رامنی در ادامه بر همکاری قوی تر با رژیم صهیونیستی و افزایش کمکهای نظامی به این رژیم تاکید کرد.

کد مطلب 1725427

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