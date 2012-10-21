شورشیان سوری را تجهیز می کنم/ روابط قوی با اسرائیلی ها خواهم داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحیات ، "میت رامنی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ضمن انتقاد از سیاستهای باراک اوباما در قبال منطقه خاورمیانه خواستار دخالت مستقیم بیشتر در سوریه، تجهیز گروههای مسلح سوری و اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران شد.

وی در سخنانی در یک موسسه نظامی در ایالت ویرجینیا گفت : آرزو مساوی استراتژی نیست و آمریکا باید دخالت مستقیم در سوریه داشته باشد و مخالفان را مجهز کند. درباره سوریه من به اتفاق شرکایمان در راستای تامین سلاح مورد نیاز آنها برای مقابله با تانکهای نظام بشار اسد و بالگردها و جنگنده هایش تلاش خواهم کرد.

وی درباره ایران نیز مدعی شد: در اعمال تحریمهای جدید علیه ایران ذره ای تردید نخواهم کرد و تحریمهای کنونی را تشدید خواهم کرد.

رامنی در ادامه بر همکاری قوی تر با رژیم صهیونیستی و افزایش کمکهای نظامی به این رژیم تاکید کرد.