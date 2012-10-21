به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلیکهن پس از پیروزی 2 بر صفر پرسپولیس مقابل راه آهن تصریح کرد: جا دارد به پرسپولیسیها تبریک بگویم که بعد از مدتها تماشاگران خود را خوشحال کردند. بازی خوبی بود و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.
وی درباره حضورش در ورزشگاه آزادی هم گفت: من که مدام برای تماشای بازی به ورزشگاه میآیم. من حتی برای بازی استقلال، نفت تهران و سایر تیمها هم به ورزشگاه آمدهام، البته هرجا که میروم باعث ایجاد شایعه میشود!
مایلیکهن همچنین در خصوص احتمال قبول هدایت یک تیم لیگ برتری گفت: من بیکارم چون زبانم دراز است، البته الان ترجیح میدهم در کنار نوههایم باشم و با آنها بازی کنم.
وی در پایان درباره شایعه حضورش در تیم فوتبال پیکان هم گفت: پیکان مربی ارزندهای همچون ویسی دارد و چنین موضوعی مطرح نیست.
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