20 تیم پزشکی برای اجرای طرح پزشک خانواده در بندرترکمن لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی عصر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان از ثبت نام 19 پزشک عمومی و چهار نفر پزشک متخصص جهت همکاری در اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ترکمن خبر داد.

فرماندار شهرستان ترکمن از آمادگی کامل بمنظور اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان ترکمن خبر داد.

قربانزاده با تشریح اقدامات انجام شده بمنظور اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان ترکمن اظهار داشت : با وصول دستورالعمل مربوطه ، ستاد اجرایی طرح مذکور در خردادماه سالجاری تشکیل و اعضای آن مشخص شد.

وی تعداد جلسات برگزار شده را تا به امروز 9 جلسه با 35 مصوبه عنوان که عمده مصوبات آن نیز مشارکت ادارات و نهادهای شهرستان در اطلاع رسانی عمومی با نصب پارچه ، بنر ، برگزاری کلاس توجیهی روحانیون شهرستان بمنظور روشنگری عمومی اعلام کرد.

فرماندار بندرترکمن بیان داشت: توزیع کارت آموزشی برنامه پزشک خانواده به تعداد 9 هزار برگ در نماز عید فطر و نماز جمعه، نصب بنر و پارچه در میادین و محله های عمومی و پررفت و آمد شهر و روستا و ... از دیگر اقدامات بوده است.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.