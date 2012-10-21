  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۳

قربانزاده گوگلانی:

20 تیم پزشکی برای اجرای طرح پزشک خانواده در بندرترکمن لازم است

20 تیم پزشکی برای اجرای طرح پزشک خانواده در بندرترکمن لازم است

بندرترکمن - خبرگزاری مهر: فرماندار بندرترکمن گفت: 20 تیم پزشکی برای اجرای طرح پزشک خانواده شهری در شهرستان نیاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید قربانزاده گوگلانی عصر یکشنبه در جمع مسئولان شهرستان از ثبت نام 19 پزشک عمومی و چهار نفر پزشک متخصص جهت همکاری در اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان ترکمن خبر داد.

فرماندار شهرستان ترکمن از آمادگی کامل بمنظور اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان ترکمن خبر داد.

قربانزاده با تشریح اقدامات انجام شده بمنظور اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع در سطح شهرستان ترکمن اظهار داشت : با وصول دستورالعمل مربوطه ، ستاد اجرایی طرح مذکور در خردادماه سالجاری تشکیل و اعضای آن مشخص شد.

وی تعداد جلسات برگزار شده را تا به امروز 9 جلسه با 35 مصوبه عنوان که عمده مصوبات آن نیز مشارکت ادارات و نهادهای شهرستان در اطلاع رسانی عمومی با نصب پارچه ، بنر ، برگزاری کلاس توجیهی روحانیون شهرستان بمنظور روشنگری عمومی اعلام کرد.

فرماندار بندرترکمن بیان داشت: توزیع کارت آموزشی برنامه پزشک خانواده به تعداد 9 هزار برگ در نماز عید فطر و نماز جمعه، نصب بنر و پارچه در میادین و محله های عمومی و پررفت و آمد شهر و روستا و ... از دیگر اقدامات بوده است.

بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.

کد مطلب 1725430

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها