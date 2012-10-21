نیروهای کره جنوبی به حالت آماده باش درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الحیات ، منابع نظامی کره جنوبی از آماده باش نظامیان این کشور در برابر واکنش احتمالی کره شمالی به اطلاعیه های تبلیغاتی که قرار است دوشنبه به سوی این کشور فرستاده شود خبر داد.

این منابع افزودند: آماده باش در روز دوشنبه آینده همزمان با ارسال دویست هزار اطلاعیه تبلیغاتی به سوی پیونگ یانگ از طریق بالن تشدید می شود و این اقدامات به منظور مقابله با هر گونه اقدام احتمالی کره شمالی صورت می گیرد.



منابع فوق بیان کردند: آماده باش از زمانی که پیونگ یانگ جمعه گذشته سئول را تهدید به حمله به مناطق مرزی کرده ، اعلام شده است.

منابع نظامی کره جنوبی اعلام کرد: واحدهای توپخانه ای ارتش در منطقه ایمجینگاک در حالت آماده باش کامل قرار گرفته است.

شایان ذکر است کره شمالی تهدید کرده بود اگر تنها یکبار دیگر اطلاعیه هایی تبلیغاتی از سوی کره جنوبی و از طریق بالن به سمت این کشور فرستاده شود پاسخ دندان شکنی به کره جنوبی خواهد داد.