  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۴۷

نبیل العربی:

همه طرفها حامی تلاشهای الابراهیمی باشند

همه طرفها حامی تلاشهای الابراهیمی باشند

دبیر کل اتحادیه عربضمن تاکید بر ضرورت پایان خونریزی در سوریه از همه طرفهای دخیل در بحران سوریه خواست که حامی تلاشهای نماینده دبیر کل سازمان ملل در سوریه باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، نبیل العربی ضمن حمایت مجدد از پایان خونریزی و خشونت در سوریه از همه طرفهای منطقه ای و بین المللی خواست که تدابیر لازم را برای تضمین موفقیت تلاشهای اخضر الابراهیمی نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه به عمل آورند.

دبیر کل اتحادیه عرب که در نشست خبری با وزیر خارجه یک کشور اروپایی سخن می گفت ابراز امیدواری کرد که آتش بس پیشنهادی الابراهیمی در صورت اجرای آن از سوی طرفهای درگیر فرصتی برای بازنگری به طرفهای درگیر بدهد.

شایان ذکر است که اخضر الابراهیمی از همه طرفهای درگیر در سوریه خواسته بود که به مناسبت عید قربان آتش بس کنند تا زمینه برای حل مشکلات فراهم آید.

کد مطلب 1725438

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