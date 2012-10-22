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۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۰:۳۲

سرهنگ مرتضوی:

حفاظت و نظارت، سپاه را از خطرات مصون می‌کند

حفاظت و نظارت، سپاه را از خطرات مصون می‌کند

دامغان-خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه دامغان ضمن تاکید بر اینکه حفاظت و نظارت دو بالی هستند که این نهاد را از خطرات مصون می‌دارند، تصریح کرد: حفاظت و نظارت در اولین قدم نگاه مراقبتی دارد که تمام فضاهای حاکم بر این دید مثبت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد حسن مرتضوی شامگاه یکشنبه در دومین جلسه بصیرتی خانواده‌های کارکنان سپاه دامغان که در حسینیه شهدای گمنام برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه حفاظت و نظارت دو بالی هستند که این نهاد را از خطرات مصون می‌دارند، اظهار داشت: این بزرگترین قدم و خیر خواهانه‌ترین قدم است که ما هم باید با آنها به بهترین صورت همکاری داشته باشیم تا محیط سالم و عاری از هر نوع خطر باشد.

کارشناس رسانه و فضای مجازی نیز در این نشست گفت: هر فرد به صورت کامپیوتر عمل می‌کند اطلاعاتی وارد می‌شود باید پردازش شود و بعد خروجی داشته باشد یعنی ما اگر خروجی داریم براساس ورودی است که از قبل وارد شده است.

مهدی تقوی تصریح کرد: افراد در موقعیت جنگ نرم باید اقناع شوند یعنی باید ورودی‌ها سنجیده و ورودی خوبی باشد تا بتواند افراد را اقناع کند و اگر افراد قانع نشوند هیچ یک از حرفهای ما را نخواهند پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه تغییر ذهنیت‌ها می‌تواند در تغییر عینیت‌ها تأثیر بگذارد، افزود: ما باید تمام تلاش خود را در همین زمینه انجام دهیم و اگر در این مورد پیروز باشیم به تمام اهداف خود می‌رسیم.

کارشناس علوم سیاسی نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه ما در جنگ سخت پیروز میدان بودیم، گفت: جنگ‌های نیمه سخت هم نمی‌تواند پیکره این نظام را بلرزاند.

محمود بابایی افزود: اگر آنها بدانند حمله نظامی کنند به هدف خود می‌رسند قطعا حمله خواهند کرد؛ اما خوب می‌دانند که نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

وی گفت: در حال حاضر جنگ تغییر عقاید، باورها و ارزش‌های یک  ملت است و پاسداران و خانواده‌های آنها هم جزو این ملت هستند و این آسیب‌پذیری برای ما هم وجود دارد و اگر با بصیرت پیش نرویم دچار اختلال‌هایی می‌شویم.

کارشناس سیاسی در پایان با اشاره به اینکه دشمنان ما برای پاسداران و بسجیان ویژه و هدفدار برنامه‌ریزی کردند، تصریح کرد: اگر با بصیرت نباشیم هیچ چیز ضامن و بقای نظام  نخواهد بود.

کد مطلب 1725441

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