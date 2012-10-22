به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محمد حسن مرتضوی شامگاه یکشنبه در دومین جلسه بصیرتی خانواده‌های کارکنان سپاه دامغان که در حسینیه شهدای گمنام برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه حفاظت و نظارت دو بالی هستند که این نهاد را از خطرات مصون می‌دارند، اظهار داشت: این بزرگترین قدم و خیر خواهانه‌ترین قدم است که ما هم باید با آنها به بهترین صورت همکاری داشته باشیم تا محیط سالم و عاری از هر نوع خطر باشد.

کارشناس رسانه و فضای مجازی نیز در این نشست گفت: هر فرد به صورت کامپیوتر عمل می‌کند اطلاعاتی وارد می‌شود باید پردازش شود و بعد خروجی داشته باشد یعنی ما اگر خروجی داریم براساس ورودی است که از قبل وارد شده است.

مهدی تقوی تصریح کرد: افراد در موقعیت جنگ نرم باید اقناع شوند یعنی باید ورودی‌ها سنجیده و ورودی خوبی باشد تا بتواند افراد را اقناع کند و اگر افراد قانع نشوند هیچ یک از حرفهای ما را نخواهند پذیرفت.

وی با اشاره به اینکه تغییر ذهنیت‌ها می‌تواند در تغییر عینیت‌ها تأثیر بگذارد، افزود: ما باید تمام تلاش خود را در همین زمینه انجام دهیم و اگر در این مورد پیروز باشیم به تمام اهداف خود می‌رسیم.

کارشناس علوم سیاسی نیز در این نشست ضمن تاکید بر اینکه ما در جنگ سخت پیروز میدان بودیم، گفت: جنگ‌های نیمه سخت هم نمی‌تواند پیکره این نظام را بلرزاند.

محمود بابایی افزود: اگر آنها بدانند حمله نظامی کنند به هدف خود می‌رسند قطعا حمله خواهند کرد؛ اما خوب می‌دانند که نمی‌توانند به اهداف خود برسند.

وی گفت: در حال حاضر جنگ تغییر عقاید، باورها و ارزش‌های یک ملت است و پاسداران و خانواده‌های آنها هم جزو این ملت هستند و این آسیب‌پذیری برای ما هم وجود دارد و اگر با بصیرت پیش نرویم دچار اختلال‌هایی می‌شویم.

کارشناس سیاسی در پایان با اشاره به اینکه دشمنان ما برای پاسداران و بسجیان ویژه و هدفدار برنامه‌ریزی کردند، تصریح کرد: اگر با بصیرت نباشیم هیچ چیز ضامن و بقای نظام نخواهد بود.