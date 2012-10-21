3200 تشکل مردم نهاد در کشور فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، داود امینی غروب دوشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به 114 نوعروس شهرستان ساری به باشگاه برق ساری اظهار داشت: در دین اسلام کمک به خانواده های فقیر و مستضعف سفارش شده است.
وی افزود: سه هزار و 200 تشکل مردم نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سلامت، خیران، اعتیاد و زیست محیطی فعال هستند.
مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد در شبکههای اجتماعی، زیست محیطی، مبارزه با اعتیاد، خیران، سلامت، فرهنگی، هنری و معلولان فعالیت دارند، افزود: سازمانهای مردم نهاد دارای ظرفیتها و قابلیتهای فراوانی بوده که میتوانند در پیشبرد اهداف و برنامههای فرهنگی و اجتماعی جامعه موثر باشند.
امینی افزود: سازمانهای مردم نهاد در کنار دولت به عنوان شریک و ناظر در فعالیتها و برنامههای توسعهای نقش ایفا میکنند که مشارکت و حضور مردم در عرصههای مختلف ضروری و اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد با داشتن قابلیتهای فراوان فرهنگی و اجتماعی، اتحاد و روحیه مشارکت جمعی در میان افراد جامعه و سازمانها اثرگذاری دارند.
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