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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۰۹

امینی خبر داد:

3200 تشکل مردم نهاد در کشور فعالیت می کنند

3200 تشکل مردم نهاد در کشور فعالیت می کنند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور از فعالیت سه هزار و 200 تشکل مردم نهاد در کشورخبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود امینی غروب دوشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به 114 نوعروس شهرستان ساری به باشگاه برق ساری اظهار داشت: در دین اسلام کمک به خانواده های فقیر و مستضعف سفارش شده است.

وی افزود: سه هزار و 200 تشکل مردم نهاد در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سلامت، خیران، اعتیاد و زیست محیطی فعال هستند.

مدیرکل سازمانهای مردم نهاد وزارت کشور با اشاره به اینکه سازمانهای مردم‌ نهاد در شبکه‌های اجتماعی، زیست محیطی، مبارزه با اعتیاد، خیران، سلامت، فرهنگی،‌ هنری و معلولان فعالیت دارند، افزود: سازمان‌های مردم‌ نهاد دارای ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانی بوده که می‌توانند در پیشبرد اهداف و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه موثر باشند.

امینی افزود: سازمان‌های مردم‌ نهاد در کنار دولت به عنوان شریک و ناظر در فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای نقش ایفا می‌کنند که مشارکت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف ضروری و اجتناب‌ ناپذیر است.

وی ادامه داد: سازمان‌های مردم‌ نهاد با داشتن قابلیت‌های فراوان فرهنگی و اجتماعی، اتحاد و روحیه مشارکت جمعی در میان افراد جامعه و سازمانها اثرگذاری دارند.

کد مطلب 1725443

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