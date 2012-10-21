  1. استانها
  2. مازندران
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۷

قاسمی اعلام کرد:

افزایش آمار طلاق در مازندران نگران کننده است

افزایش آمار طلاق در مازندران نگران کننده است

ساری - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران از افزایش آمار طلاق در استان ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی عصر دوشنبه در مراسم اهدای جهیزیه به 114 نوعروس شهرستان ساری در باشگاه برق ساری اظهار داشت: در جامعه شیعی آمار طلاق از ازدواج پیشی گرفته و نشان دهنده آن است که شناخت و معرفت ما از دین اسلام کم است.

وی با بیان اینکه شناخت جوانان و خانواده های ما از دین و معرفت کم است،خواستار تشکیل کلاسهای معرفتی برای ارتقای مسائل دینی در بین آنان شد.

قاسمی افزود: دین اسلام یکی از کامل ترین دینها در کشور محسوب می شود و باید شناخت خود را نسبت به دین مبین اسلام افزایش دهیم.

امام جمعه موقت مرکز استان افزود: یکی از حربه های دشمنان بعد از جنگ سخت، جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است.

وی گفت: جوانان ما با تکیه بر ایمان به خدواند متعال نقشه های شوم دشمن را نقش برآب کردند.

قاسمی از سازمانهای مردم نهاد استان خواست تا کلاسهای دینی و معرفتی قبل از ازدواج برای جوانان بیشتر برگزار کنند.

کد مطلب 1725445

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها