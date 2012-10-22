سارقان لوازم خودرو در سمنان دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود رسولی فرعصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه دو سارق به انجام 52 فقره سرقت لوازم خودرو در سمنان اعتراف کرده اند، گفت: این دو نفراعتیاد به ماده مخدر کراک را علت ارتکاب سرقت خود اعلام کردند.

وی با اشاره به اینکه فعالیت ماموران پلیس در پی وقوع سرقت باتری یک خودرو آغاز شد، اظهار داشت: ماموران متهم را هنگام فروش سه عدد باتری به یک ضایعاتی شناسایی و دستگیر کردند.

رسولی فر افزود: این دومتهم با نامهای (ک - ن) 25 ساله،‌ سابقه دار و معتاد و (م - ه) 20 ساله هستند.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان در خاتمه ازمردم خواست وسایل نقلیه خود را به امکانات و تجهیزات ایمنی مجهز کنند.

