بسیج همواره نقشی مهم در خنثی کردن توطئه های دشمنان ایفا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی عصر یکشنبه در اردوی بسیجیان شهرستان بندرعباس در بخش تخت، سنجش میزان آمادگی بسیجیان را کاری بسیار ارزشمند دانست و افزود: امروزه بسیجیان، از همان روحیه و آمادگی بسیجیان در دوران دفاع مقدس برخوردار هستند و این آمادگی را همواره ثابت کرده اند.

وی ادامه داد: با وجود اینکه از تشکیل نهاد مردمی بسیج سالها می گذرد، اما این نیرو امروز بسیار قدرتمندتر شده و امروز بسیجیان در عرصه های مختلف برای کشور افتخار آفرینی می کنند.

فرماندار بندرعباس با بیان اینکه دشمن در عرصه جنگ نظامی در دوران دفاع مقدس از ایران اسلامی شکست خورد، تصریح کرد: دشمنان امروز نیز می دانند با وجود رهبری شجاع و فرزانه انقلاب اسلامی و همچنین فرزندان این ملت یعنی بسیجیان غیور، توان مقابله نظامی با جمهوری اسلامی ایران را ندارند و به همین علت جنگ نرمی را در عرصه های فرهنگی و اقتصادی علیه ایران به راه انداخته اند.

مرادی با اشاره به هزینه های بسیار زیاد دشمنان در عرصه جنگ نرم با ایران، عنوان کرد: استکبار جهانی زبده ترین بهترین نیروهای خود را برای طراحی و برنامه ریزی یک جنگ تمام عیار در عرصه فرهنگی با ایران به کار گرفته و در این راستا از ابزاری همچون سایتهای اینترنتی، شبکه های ماهواره ای و حتی با قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی به کشورمان، به دنبال آسیب رساندن به جوانان ایرانی هستند.

وی با بیان اینکه بسیج همواره در طول تاریخ انقلاب اسلامی خنثی کننده توطئه های دشمنان بوده است، اظهار داشت: امروز نیز بسیجیان باید با قدرت وارد عرصه جنگ نرم شده و این توطئه بزرگ استکبار جهانی در عرصه جنگ نرم را به فضل الهی خنثی کنند.

فرماندار بندرعباس در ادامه به جنگ اقتصادی دشمنان اشاره کرد و گفت: دشمنان در کنار جنگ فرهنگی، یک جنگ اقتصادی را نیز علیه جمهوری اسلامی ایران طراحی کرده اند که در این زمینه نیز با توجه به امکانات و نعمتهای فراوانی که در کشورمان وجود دارد که به طور یقین دشمن در این کارزار نیز شکست خواهد خورد.

مرادی در بخش پایانی سخنان خود، بیان داشت: بسیجیان در موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف از جمله در زمینه علمی نقشی بسیار مهمی را ایفا کرده اند و ما امروز به بسیجی بودن خود افتخار می کنیم.