به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ محمود علیخانی عصر یکشنبه در ستاد برگزاری همایش ملی تشییع و تبرستان اظهار داشت: این همایش بارویکرد شیعه و حکومت علویان در مازندران با فراخوان مقاله در 16 موضوع مقدمات برگزاری آن را فراهم آورده است.

وی افزود: تاکنون 142 مقاله از سراسر کشور به دبیرخانه رسیده که با بررسی انجام گرفته، مقالات رسیده با موضوعات علل گرایش مردم تبرستان به تشیع، زمینه های مهاجرت علویان به تبرستان، شخصیت های تأ ثیرگذار در حکومت های شیعی، اندیشه های سیاسی و شیوه حکومت علویان، بررسی جغرافیای تاریخی ( کلار، کجور، چالوس و سعید آباد یا مرزن ارئه می شود.

سید قدیر رضایی، فرماندار چالوس افزود: این همایش ملی برای نخستین بار و با توجه به اهمیت گرایش مردم تبرستان به حکومت علویان و حضور داعی کبیر در منطقه سعید آباد یعنی مرزن آباد امروزی بوده است.



حجت الاسلام راشدی، امام جمعه چالوس با قدردانی از امام جمعه و مسئولان شهری مرزن آباد و با اشاره به اهمیت این همایش ملی گفت: برای هرچه بهتر برگزار کردن این همایش ملی همه دستگاه های اجرایی، از جمله استانداری، ادارات کل ارشاد و سازمان تبلیغات اسلامی استان، خصوصاً مسئولان شهر مرزن آباد، یکسال تلاش کردند تا بستر برای یک همایش ملی فراهم شود.

وی بیان داشت: چهار مقاله به عنوان مقاله برتر و 19 مقاله قابل تقدیر در این همایش انتخاب شده که در روز همایش ارائه خواهد شد.



این همایش ملی در روز 14 آبان امسال که مصادف با روز ملی مازندران در شهر مرزن آباد برگزار می‌ شود.