  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۲۰

درجلسه هیئت دولت؛

رئیس جمهور خواستار برخورد با مقصران واژگونی اتوبوس کاروان راهیان نور شد

رئیس جمهور خواستار برخورد با مقصران واژگونی اتوبوس کاروان راهیان نور شد

رئیس جمهور ضمن اظهار تاسف از سانحه دلخراش واژگونی اتوبوس کاروان دانش آموزی راهیان نور و ابراز همدردی با بازماندگان درگذشتگان این حادثه، به مسئولان ذیربط درباره اتخاذ راهکارهای مناسب برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد بعد از ظهر امروز یکشنبه در جلسه هیئت دولت، با اشاره به سانحه ناگوار و دلخراش واژگونی اتوبوس کاروان دانش آموزی راهیان نور شهرستان بروجن، ضمن اظهار تاسف از این حادثه، به بازماندگان 26 دانش آموز جان باخته تسلیت گفته و با آنان ابراز همدردی کرد.

رئیس جمهور ضمن تذکر به مسئولان ذیربط برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه، خواستار رسیدگی به موضوع و برخورد با مقصران احتمالی شد.
 
 احمدی نژاد در این جلسه گزارشی از دستاوردهای سفر به کشورهای آذربایجان و کویت ارائه کرد.
 
در ادامه این جلسه اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور و معافیت کالاهای دارویی و پزشکی وارده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی از پرداخت سود بازرگانی، پس از بحث و بررسی، از تصویب دولت گذشت.
 
طبق این مصوبات، بر اساس بند "ب" ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه عمران دریا و سواحل به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل زیر نظر وزارت کشور در سال اول برنامه اقدام نماید.
 
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بنا به درخواست وزارت بهداشت، به منظور معالجه همه بیماران خاص در داخل کشور و صرفه جویی ارزی در هزینه درمانی آنها و برای رفع ابهامات حقوقی، پیشنهاد داد سود بازرگانی کالاهای وارده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعف العلاج با تایید وزارت بهداشت صفر درصد تعیین شود.
 
کد مطلب 1725454

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