غار سفید آب الموت پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقا فرهادی در این باره اظهارداشت: در راستای اهداف سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجموعه معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان به همراه چند تن از همکاران و دو تن از اعضاء انجمن کوهنوردی و غارنوردی استان از غار سفید آب الموت بازدید و زباله های درون غار را پاکسازی کردند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: غار سفید آب الموت با ارتفاع دو هزار و 273 متر از سطح آبهای آزاد از نظر مختصات جغرافیایی در 45 کیلومتری شمال شرق شهر قزوین و21 کیلومتری شمال رجایی دشت و هزار و 300 متری شمال روستای سفید آب واقع شده است.
فرهادی تصریح کرد: دهانه ابتدایی غار به ارتفاع دو متر و عرض سه متر است و این در حالی است که مدخل ورودی غار سوراخی به قطر حدود یک متر و چاه مانند به ارتفاع چهار متر است.
وی تاکید کرد: غار سفید آب دارای یک راهروی تنگ حدود 80 متری با شیب رو به پائین است و در انتها به یک حوضچه آبی ختم می شود که یکی از پدیده های طبیعی و زیبای غار به شمار می رود.
علی آقا فرهادی بیان کرد: ساختار غار آهکی و سنگ های غار خیس و لیز است و از آنجایی که چکنده ها و چکیده های غار به طور عمده نازک و کوچک است به نظر می رسد غار جوانی باشد.
شکارچیان متخلف در قزوین دستگیر شدند
مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: دو شکارچی متخلف در زیست گاههای حیات وحش استان قزوین دستگیر شدند.
به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.
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