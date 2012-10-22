غار سفید آب الموت پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی آقا فرهادی در این باره اظهارداشت: در راستای اهداف سازمان حفاظت محیط زیست کشور مجموعه معاونت محیط طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست استان به همراه چند تن از همکاران و دو تن از اعضاء انجمن کوهنوردی و غارنوردی استان از غار سفید آب الموت بازدید و زباله های درون غار را پاکسازی کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین افزود: غار سفید آب الموت با ارتفاع دو هزار و 273 متر از سطح آبهای آزاد از نظر مختصات جغرافیایی در 45 کیلومتری شمال شرق شهر قزوین و21 کیلومتری شمال رجایی دشت و هزار و 300 متری شمال روستای سفید آب واقع شده است.

فرهادی تصریح کرد: دهانه ابتدایی غار به ارتفاع دو متر و عرض سه متر است و این در حالی است که مدخل ورودی غار سوراخی به قطر حدود یک متر و چاه مانند به ارتفاع چهار متر است.

وی تاکید کرد: غار سفید آب دارای یک راهروی تنگ حدود 80 متری با شیب رو به پائین است و در انتها به یک حوضچه آبی ختم می شود که یکی از پدیده های طبیعی و زیبای غار به شمار می رود.

علی آقا فرهادی بیان کرد: ساختار غار آهکی و سنگ های غار خیس و لیز است و از آنجایی که چکنده ها و چکیده های غار به طور عمده نازک و کوچک است به نظر می رسد غار جوانی باشد.

شکارچیان متخلف در قزوین دستگیر شدند

مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: دو شکارچی متخلف در زیست گاههای حیات وحش استان قزوین دستگیر شدند.

علی آقا فرهادی اظهارداشت: دستگیری شکارچیان متخلف در زیستگاه های حیات وحش استان با تلاش ماموران یگان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

وی افزود: ماموران یگان حفاظت اداره کل و اداره محیط زیست شهرستان بوئین زهرا در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای مقررات شکار و صید در زیستگاه های حیات وحش در دو روز گذشته دو شکارچی متخلف را دستگیر کردند.

مدیرکل محیط زیست استان قزوین تصریح کرد:‌ از متخفان تعداد یک قبضه اسلحه شکاری قاچاق، یک قبضه سلاح شکاری متعلق به غیر، تعداد هفت قطعه لاشه کبک وحشی شکار شده و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

فرهادی بیان کرد:‌ پرونده متخلفان جهت بررسی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شده است.

این مسئول با هشدار به شکارچیان غیرمجاز گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست در سراسر استان به طور شبانه روزی مشغول گشت زنی و حفاظت از حیات وحش و عرصه های طبیعی هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف طبق مقررات

به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.