عماد عثمان رئیس جدید بخش اطلاعاتی سازمان امنیت لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد عماد عثمان به عنوان رئیس بخش اطلاعاتی سازمان امنیت لبنان تعیین شد.



تعیین عماد عثمان در پی کشته شدن وسام الحسن در انفجار تروریستی روز جمعه در منطقه الاشرفیه بیروت صورت می گیرد.