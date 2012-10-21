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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۳۸

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عماد عثمان رئیس جدید بخش اطلاعاتی سازمان امنیت لبنان شد

عماد عثمان رئیس جدید بخش اطلاعاتی سازمان امنیت لبنان شد

شبکه های خبری از تعیین عماد عثمان به عنوان رئیس جدید بخش اطلاعاتی سازمان امنیت لبنان در پی کشته شدن وسام الحسن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد عماد عثمان به عنوان رئیس بخش اطلاعاتی سازمان امنیت لبنان تعیین شد.

تعیین عماد عثمان در پی کشته شدن وسام الحسن در انفجار تروریستی روز جمعه در منطقه الاشرفیه بیروت صورت می گیرد.

کد مطلب 1725462

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