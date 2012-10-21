آمریکا به مذاکره با ایران در چارچوب 1+5 ادامه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاخ سفید گزارش یک روزنامه آمریکایی را در مورد انجام مذاکره دوجانبه بین ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته ای این کشور را کذب خواند.

"تامی ویتور" سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا با بیان این مطلب گفت هیچ مذاکره و توافقی بین دو کشور در مورد دیدار احتمالی مقامات پس از انتخابات کنگره و ریاست جمهوری آمریکا انجام نشده است.

وی افزود واشنگتن به تلاش خود در چارچوب مذاکرات 1+5 برای حل مسالمت آمیز اختلافات غرب بر سر برنامه هسته ای ایران ادامه می دهد.

این در حالی است که "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعای رسانه های آمریکایی مبنی بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا اظهار داشت : مسئولیت پاسخگویی به چیزی که آنها منتشر می کنند را نداریم و چیزی به نام مذاکره با آمریکا نداریم.

صالحی تصریح کرد: مذاکراتی با 1+5 داریم که آمریکا نیز حضور دارد و اگر بحث مذاکره هسته ای باشد انجام می شود، جدای از آن بحثی تحت عنوان مذاکره نداریم.