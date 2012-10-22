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۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۳۲

اختصاصی مهر/

زلزله 4.7 ریشتری بزمان را لرزاند/ عدم خسارت زمین لرزه

زلزله 4.7 ریشتری بزمان را لرزاند/ عدم خسارت زمین لرزه

زاهدان - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: پس از وقوع زلزله 4.7 ریشتری در بخش بزمان پیگیری های لازم از منابع مختلف به عمل آمد که خوشبختانه هیچگونه خسارتی گزارش نشده است.

غلامرضا اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وقوع زلزله در بخش بزمان اقدامات لازم از طریق بخشداری و پاسگاه های انتظامی برای بررسی موضوع و خسارات احتمالی انجام شد که براساس گزارش های رسیده تاکنون هیچ خسارتی رخ نداده است.

وی گفت: با توجه به قدرت پایین این زمین لرزه احتمال بروز خسارت بسیار ضعیف است.

وی افزود: این زمین لرزه در ساعت 20 و هشت دقیقه و 24 ثانیه یکشنبه شب در محدوده طول جغرافیایی 59.45 و عرض جغرافیایی 27.60 به بزرگی 4.7 دهم ریشتر در بخش بزمان در فاصله 119 کیلومتری شهر ایرانشهر رخ داده است.

کد مطلب 1725471

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