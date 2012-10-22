زلزله 4.7 ریشتری بزمان را لرزاند/ عدم خسارت زمین لرزه

غلامرضا اربابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با وقوع زلزله در بخش بزمان اقدامات لازم از طریق بخشداری و پاسگاه های انتظامی برای بررسی موضوع و خسارات احتمالی انجام شد که براساس گزارش های رسیده تاکنون هیچ خسارتی رخ نداده است.

وی گفت: با توجه به قدرت پایین این زمین لرزه احتمال بروز خسارت بسیار ضعیف است.

وی افزود: این زمین لرزه در ساعت 20 و هشت دقیقه و 24 ثانیه یکشنبه شب در محدوده طول جغرافیایی 59.45 و عرض جغرافیایی 27.60 به بزرگی 4.7 دهم ریشتر در بخش بزمان در فاصله 119 کیلومتری شهر ایرانشهر رخ داده است.