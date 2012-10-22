تولید آندهای ارزان قیمت با کارایی بالا برای پیل های سوختی

به گزارش خبرنگار مهر، پیل سوختی یک مبدل انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی است. هر سلول در پیل های سوختی از سه جزء آند، کاتد و الکترولیت تشکیل شده است. پیل های سوختی می توانند سوخت های مختلف مانند الکل‌ها، قندها و هیدرازین را مورد استفاده قرار دهند.



با وجود پیشرفت های زیاد در زمینه پیل های سوختی؛ به دلیل هزینه بالای آندهای به کار رفته در پیل های سوختی، تاکنون این پیل‌ها به مرحله تجاری سازی نرسیده‌اند.



عدم موفقیت در تجاری سازی پیل های سوختی از جمله دغدغه های محققان است چراکه معمولا از پلاتین و دیگر فلزات نجیب به عنوان آند استفاده می شود که این آندها بسیار گران قیمت بوده و از فعالیت الکتروکاتالیستی پائینی برخوردار هستند.



برای این منظور پروژه تحقیقاتی در دانشگاه تبریز اجرایی شد. پژوهشگران در این تحقیقات با استفاده از تیتانیوم موفق به ایجاد لایه متخلخلی از نانو لوله ‌های دی اکسید تیتانیوم بر روی سطح تیتانیوم شدند. این پژوهشگران با پخش نانوذرات پلاتین بر روی این زیرلایه، الکتروکاتالیست هایی با مساحت سطح زیاد را تولید کردند.

با توجه به اینکه تیتانیوم فلز فعالی است و به سرعت در هوای معمولی، اکسید شده و لایه‌‌ای چسبنده از اکسید تیتانیوم بر روی سطح تیتانیوم ایجاد می‌‌ کند، از این رو در اولین مرحله با استفاده از روشهای خاصی اقدام به برداشتن این زیرلایه شد پس از حذف اکسید تیتانیوم غیریکنواخت و چسبنده از روی سطح تیتانیوم، از طریق روش آندایزینگ الکتروشیمیایی، نانو لوله‌‌های دی اکسید تیتانیوم با ساختار بسیار منظم بر روی سطح تیتانیوم ایجاد شد و سپس نانوذرات پلاتین در داخل نانولوله‌‌های دی اکسید تیتانیوم پخش شد.



آند به دست آمده از این روش فعالیت آنها به عنوان آند در پیل های سوختی مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات الکتروشیمی اکسیداسیون الکتروشیمیایی سوخت‌‌ها برروی الکترودهای حاصل نشان داد که می‌‌توان به عنوان آندهای موثر در کاربردهای سلهای سوختی مورد استفاده قرار گیرند ضمن آنکه قیمت تمام شده آن نیز کمتر است.