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۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۲۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: برگزاری دیدار فینال مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا بین تیم‎‌های مهرام و الریاضی لبنان و آغاز مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با ششم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و بیست و دوم اکتبر سال 2012 میلادی.

- دور رفت از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدار تیم‌های الاتحاد عربستان و الاهلی عربستان آغاز می‌شود.

- دیدار نهایی بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا امشب بین تیم‌های الریاضی لبنان و مهرام ایران برگزار می‌شود، مسابقه‌ای که با تعویق 24 ساعته انجام خواهد شد.

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با انجام یک دیدار بین تیم‌های سویا و رئال مایورکا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1725475

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