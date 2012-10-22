تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول آبان‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با ششم ذیحجه سال 1433 هجری قمری و بیست و دوم اکتبر سال 2012 میلادی.

- دور رفت از مرحله نیمه‌نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدار تیم‌های الاتحاد عربستان و الاهلی عربستان آغاز می‌شود.

- دیدار نهایی بیست و سومین دوره مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا امشب بین تیم‌های الریاضی لبنان و مهرام ایران برگزار می‌شود، مسابقه‌ای که با تعویق 24 ساعته انجام خواهد شد.

- هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با انجام یک دیدار بین تیم‌های سویا و رئال مایورکا به پایان می‌رسد.