به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" دكتر خسروي افزود: جشنواره هايي مثل خوارزمي در جهت شناسايي مخترعين و مكتشفين علمي گام بر مي دارند و جشنواره كارآفريني شيخ بهايي مكمل مجموعه فعاليت هاي قبلي اين جشنواره هاست و زمينه تبديل اين اختراعات و اكتشافات علمي را به محصول فراهم مي كند. به عبارت ديگر كارآفريني در عين حال كه نگاهي به علم دارد، بازار محصولات را نيز مورد توجه قرار مي دهد.
وي تصريح كرد: فرهنگ سازي و تعريف دقيق از كارآفريني به عنوان توليد و نوآوري، خلق ايده و طراحي نو در زمينه اشتغال (اين مفهوم با اشتغال زايي تفاوت دارد)، ترويج فرهنگ كارآفريني با خلاقيت فرد و ريسك پذيري او در اين زمينه و تقدير از كارآفرينان برتر از اهداف جشنواره كارآفريني شيخ بهايي مي باشد.
دبير علمي جشنواره شيخ بهايي خاطرنشان كرد: در اين جشنواره كارآفرينان فرصت مناسبي مي يابند تا مشكلات خود را مطرح كنند. ضمن اينكه اين جشنواره بستر مناسبي براي تعاملات كارآفرينان و شركت هاي توليدي فراهم مي كند.
دكتر خسروي تصريح كرد: جشنواره كارآفريني شيخ بهايي در سه بخش مسابقه جشنواره، نمايشگاه كارآفريني و بورس ايده برگزار مي شود. در ضمن سمينارها و كارگاه هاي آموزشي در حاشيه اين جشنواره برپا خواهد شد.
در بخش بورس ايده كساني كه داراي ايده كاري خاصي هستند و در پي همكاراني براي طرحهاي خود هستند فعاليت مي كنند.
گفتني است دومين جشنواره كارآفريني شيخ بهايي 31 فروردين تا 3 ارديبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.
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