به گزارش خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر" دكتر خسروي افزود: جشنواره هايي مثل خوارزمي در جهت شناسايي مخترعين و مكتشفين علمي گام بر مي دارند و جشنواره كارآفريني شيخ بهايي مكمل مجموعه فعاليت هاي قبلي اين جشنواره هاست و زمينه تبديل اين اختراعات و اكتشافات علمي را به محصول فراهم مي كند. به عبارت ديگر كارآفريني در عين حال كه نگاهي به علم دارد، بازار محصولات را نيز مورد توجه قرار مي دهد .

وي تصريح كرد: فرهنگ سازي و تعريف دقيق از كارآفريني به عنوان توليد و نوآوري، خلق ايده و طراحي نو در زمينه اشتغال (اين مفهوم با اشتغال زايي تفاوت دارد)، ترويج فرهنگ كارآفريني با خلاقيت فرد و ريسك پذيري او در اين زمينه و تقدير از كارآفرينان برتر از اهداف جشنواره كارآفريني شيخ بهايي مي باشد .

دبير علمي جشنواره شيخ بهايي خاطرنشان كرد: در اين جشنواره كارآفرينان فرصت مناسبي مي يابند تا مشكلات خود را مطرح كنند. ضمن اينكه اين جشنواره بستر مناسبي براي تعاملات كارآفرينان و شركت هاي توليدي فراهم مي كند .

دكتر خسروي تصريح كرد: جشنواره كارآفريني شيخ بهايي در سه بخش مسابقه جشنواره، نمايشگاه كارآفريني و بورس ايده برگزار مي شود. در ضمن سمينارها و كارگاه هاي آموزشي در حاشيه اين جشنواره برپا خواهد شد .

در بخش بورس ايده كساني كه داراي ايده كاري خاصي هستند و در پي همكاراني براي طرحهاي خود هستند فعاليت مي كنند .

گفتني است دومين جشنواره كارآفريني شيخ بهايي 31 فروردين تا 3 ارديبهشت در دانشگاه اصفهان برگزار مي شود.