عدم تحقق انتظار بیماران روستایی مازندران با اجرای طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل برزگر شامگاه یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر ساری به اجرایی شدن طرح پزشک خانواده اشاره کرد و اظهار داشت: اول آبان آغازین روز اجرایی شدن طرح پزشک خانواده بوده که تا سه ماه به صورت شناور خواهد بود این در حالی است که طرح پزشک خانواده روستایی انتظارات را بر آورده نکرده است.



وی افزود: شهرستان ساری با دارا بودن 53 مرکز بهداشت روستایی و 20 مرکز شهری و 193 خانه بهداشت در اجرایی شدن طرح پزشک خانواده یاور خانواده ها خواهد بود.



برزگر یادآور شد: مرکز بهداشت ساری با دارا بودن واحدهای مختلفی چون واحد پیشگیری به دنبال خدمت رسانی به بیماران خاص و هدایت به سمت درمان است.



این مسئول بهداشت مرکز مازندران ادامه داد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در آینده نزدیک سالمندان را تحت پوشش درمانی قرار خواهیم داد.



وی به کمک های اصحاب رسانه در اطلاع رسانی طرح اشاره کرد و گفت: رسانه ها کمک های قابل توجه ای کردند که نیاز است در این مقطع زمانی جامعه را به سمت مشارکت در این طرح ترغیب کنند.



برزگر به عدم ثبت نام قابل توجه ای از خانواده های ساروی در این طرح اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اینکه پیش بینی می شود بیش از 350 هزار شهروند در این طرح شرکت کنند متاسفانه این آمار نزدیک به 150 هزار نفر است.



رئیس مرکز بهداشت شهرستان ساری اذعان داشت: در طرح پزشک خانواده شهرستان ساری، 124 پزشک، 57 متخصص،54 داروخانه، دو فوق تخصص و 10 آزمایشگاه مشارکت دارند.



وی عمده ترین مشکل مراکز بهداشت ساری را استیجاری بودن ساختمان مرکز دانست و افزود: نیاز است برای عدم سردرگمی مراجعه کنندگان و خدمت رسانی صحیح مسئولان و خیران به مراکز بهداشت نگاه ویژه ای داشته باشیم.



برزگر، اجرایی شدن طرح پزشک خانواده را به سود جامعه دانست و گفت: هدفمند شدن اقدامات پاراکلینیکی، آزمایشگاهی و درمانی و عدم ارتباط مالی بین پزشک و بیمار از مزایای این طرح برای جامعه است.