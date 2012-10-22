به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی نژاد در نشست خبری انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی در رابطه با تعیین قیمت نرخ بلیت قطارهای مسافری، با انتقاد از نحوه قیمت گذاری در حمل و نقل ریلی مسافری، اظهار داشت: درگذشته به دلیل اینکه قطارها در اختیار بخش دولتی بود ؛ بنابراین نرخ بلیتها هم همیشه ثابت بودند و مشکلی در این خصوص وجود نداشت اما با حضور بخش خصوصی در مسیرهای مختلف، تعیین قیمت اهمیت پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه مجموعه قطارها باید از محل فروش بلیت، هزینه های خود را تامین کند، گفت: در سال گذشته دولت با افزایش 15 درصدی قیمت بلیت موافقت کرد در حالیکه بیش از 3 ماه از آغاز سال گذشته بود اما هزینه های شرکت از اول سال افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: بنابراین با احتساب ماههای از دست رفته تنها 10 درصد افزایش قیمت بلیت برای شرکت های مسافری سود داشته است بنابراین در چند ساله اخیرافزایش نرخ ها سود زیادی برای شرکت ها نداشته است.

موسوی نژاد با انتقاد از اینکه در منابع ملی سهم زیادی به شرکت های حمل و نقل ریلی نمی رسد، بیان کرد: صنعت هوایی تا مدتی پیش از ارز دولتی استفاده می کرد اما بخش ریلی هم که هزینه های ارزی دارد باید با نرخ آزاد ارز تهیه کند.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در بخش های مختلف حمل و نقل یکسان نیست، افزود: سیاست یارانه های پرداختی دولت مشخص نیست زیرا شرکت رجاء 15 تا 30 درصد یارانه البته با تاخیر می گیرد اما ریالی به دیگر شرکت های حمل و نقل ریلی پرداخت نمی شود.

وی با بیان اینکه حتی شرکت رجاء تا آخرین پرداختی نمی داند مبلغ یارانه چقدر است، گفت: این مشکلات برسطح سرویس دهی و خدمات تاثیر گذار است و اگر قرار است که یارانه به بخش مسافری داده شود باید شفاف انجام گیرد.

موسوی نژاد با اشاره به اینکه یارانه باید برای مسیرهای نزدیک و محلی داده شود، بیان کرد: برای مسیرهای طولانی باید نرخ بلیت ها آزاد باشند و خود بخش تعیین کننده شود اما دولت تعیین کننده قیمت ها است.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی به درخواست شرکت ها برای افزایش 30 درصدی نرخ بلیت در سال 91 اشاره کرد و گفت: انجمن از دی ماه سال گذشته برای افزایش نرخ بلیت در ایام پیک و نوروز درخواست داده بود اما آنقدر به طول انجامید که سرانجام به افزایش 15 درصدی نرخ در تابستان رسید.

وی با بیان اینکه این تصمیمات بر کیفیت خدمات دهی تاثیر گذار است، اظهار داشت: شرکت ها از سطح کیفی خدمات راضی نیستند زیرا افزایش هزینه ها موجب شده که به نظافت ملافه ها و کوپه ها اهمیت ندهند و یا از لوازم نامرغوب در تعمیرات استفاده کنند.

وی با اشاره به درخواست بخش خصوصی از شرکت های راه آهن، بیان کرد: سال ها است که واگن جدید در بخش مسافری خریداری نشده است و این واگن ها هم که به تازگی وارد ناوگان شده اند سال ها قبل خریداری شده اند که به دلیل پروسه طولانی مدت تحویل در گمرک به تازگی وارد سیستم حمل و نقل شده است.

موسوی نژاد تصریح کرد: دولت به بخش خصوصی اینطور نگاه می کند که بخش خصوصی واگن بدهد و دولت بلیت ها را بفروشد و نگاه برند سازی، افزایش کیفیت و یا استفاده از دانش و تجربیات به حمل و نقل ریلی ندارند.

عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با بیان اینکه براساس قانون بهای بلیت باید از سوی شرکت های حمل و نقل ریلی برحسب نوع و درجه واگن تعیین می شود و پس از تایید راه آهن به اجرا درآید، گفت: باوجود این هرساله بهای بلیت را شرکت راه آهن تعیین می کند در صورتیکه مشارکتی در هزینه ها و قیمت ها ندارد.

وی با اشاره به نحوه صحیح قیمت گذاری بلیت قطار، اظهار داشت: نحوه قیمت گذاری باید براساس هزینه ثابت و متغیرباشد بطوریکه هزینه های متغیر باید ازسوی بخش خصوصی محاسبه شود و هزینه های ثابت را دولت تعیین کند تا به این وسیله قیمت نهایی بلیت تعیین شود.

موسوی نژاد با بیان اینکه قیمت گذاری کنونی راه آهن براساس نفر - کیلومتر است، گفت: اگر وضعیت نرخ گذاری در بخش ریلی به این شیوه ادامه پیدا کند کاهش منابع و یا توقف سطح سرویس دهی در قطارهای مسافری را به دنبال خواهد داشت.