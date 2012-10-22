12هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی راهیان نور می روند

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری عصر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در گچساران افزود: در سال گذشته نزدیک به 11 هزار و 200 نفر از دانش آموزان به اردوهای راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی تعداد شهدای دانش آموز استان در دوران دفاع مقدس را 463 شهید اعلام کرد و بیان داشت: تعداد 98 نفر از معلمان این استان نیز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

طاهری همچنین تعداد دانش آموزان این استان را 140هزار نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد بیش از 80هزار نفر آن بسیجی هستند.

رتبه نخست استان در تعداد دانش آموزان بسیجی

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: این استان ازنظر تعداد دانش آموز بسیجی رتبه نخست کشور را دراختیار دارد و پیش بینی می شود در سال جاری این تعداد افزایش یابد.

طاهری در تشریح اقدامات صورت گرفته در حفظ آثار شهدای دانش آموز عنوان کرد: کتاب گزیده ای از وصایای دانش آموزان شهید با عنوان " طائران روشن قدس" تهیه و تنظیم شده وبه زودی مراحل چاپ و عرضه آن انجام می شود.

وی همچنین از نامگذاری روز هشتم آبان به نام روز" پدافند غیر عامل" خبرداد و بر برگزاری برنامه هایی متناسب با این روز تاکید کرد.

مسئول هماهنگی سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: حدود 9هزار نفر روز دانش آموزان استان در طرح هجرت 3 بسیج سازندگی شرکت کردند.

عبدالصفا نجاتی افزود: هدف این طرح آشنایی بیشتر دانش آموزان با فعالیتهای فرهنگی و جهادی است.

وی از اختصاص خدمات علمی و آموزشی و همچنین طرح آیه های تمدن برای دانش آموزان نخبه استان خبر داد.

نجاتی همچنین یادآور شد: راهپیمایی روز13آبان امسال به دلیل همزمانی با عید غدیر، در تاریخ 12 آبان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.