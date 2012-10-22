  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ آبان ۱۳۹۱، ۸:۴۸

امسال/

12هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی راهیان نور می روند

12هزار دانش آموز کهگیلویه و بویراحمدی به اردوی راهیان نور می روند

گچساران - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سال جاری حدود 12هزار نفر از دانش آموزان این استان در قالب کاروان راهیان نور به مناطق جنوب اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز طاهری عصر یکشنبه در نشست خبری تشریح برنامه های هفته بسیج دانش آموزی در گچساران افزود: در سال گذشته نزدیک به 11 هزار و 200 نفر از دانش آموزان به اردوهای راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند.

وی تعداد شهدای دانش آموز استان در دوران دفاع مقدس را 463 شهید اعلام کرد و بیان داشت: تعداد 98 نفر از معلمان این استان نیز در دوران دفاع مقدس به شهادت رسیدند.

طاهری همچنین تعداد دانش آموزان این استان را 140هزار نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد بیش از 80هزار نفر آن بسیجی هستند.

رتبه نخست استان در تعداد دانش آموزان بسیجی

مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: این استان ازنظر تعداد دانش آموز بسیجی رتبه نخست کشور را دراختیار دارد و پیش بینی  می شود در سال جاری این تعداد افزایش یابد.

طاهری در تشریح اقدامات صورت گرفته در حفظ آثار شهدای دانش آموز عنوان کرد: کتاب گزیده ای از وصایای دانش آموزان شهید با عنوان " طائران روشن قدس" تهیه و تنظیم شده وبه زودی مراحل چاپ و عرضه آن انجام می شود.

وی همچنین از نامگذاری روز هشتم آبان به نام روز" پدافند غیر عامل" خبرداد و بر برگزاری برنامه هایی متناسب با این روز تاکید کرد.

مسئول هماهنگی سپاه فتح استان کهگیلویه وبویراحمد نیز در این نشست گفت: حدود 9هزار نفر روز دانش آموزان استان در طرح هجرت 3 بسیج سازندگی شرکت کردند.

عبدالصفا نجاتی افزود: هدف این طرح آشنایی بیشتر دانش آموزان با فعالیتهای فرهنگی و جهادی است.

وی از اختصاص خدمات علمی و آموزشی و همچنین طرح آیه های تمدن برای دانش آموزان نخبه استان خبر داد.

نجاتی همچنین یادآور شد: راهپیمایی روز13آبان امسال به دلیل همزمانی با عید غدیر، در تاریخ 12 آبان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

کد خبر 1725494

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها