قیمت واقعی بنزین لیتری 1000 تومان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر سجادی امروز در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت عرضه بنزین در کشور با بیان اینکه بر اساس آمار مصرف بنزین نیمه یارانه ای در گذشته، ملاحظه شد مصرف بنزین 700 تومانی بیش 99 درصد مردم بسیار کمتر از 300 لیتر بوده و هرگز به این میزان مصرف بنزین نیمه یارانه ای نخواهند رسید.



قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، افزود: بر این اساس مقرر شد به منظور کنترل بهتر بازار و جلوگیری از قاچاق سوخت به ویژه در مناطق مرزی سقف فروش این فرآورده نفتی کم شود.



وی با اشاره به اینکه با این وجود اگر افرادی به بنزین 700 تومانی بیشتر از سقف 300 لیتر نیاز داشته باشند می توانند از کارت اضطراری جایگاه‌ها استفاده کنند، تصریح کرد: در برنامه نرم افزاری سامانه هوشمند سوخت ضرورت داشت سقفی برای بنزین آزاد در نظر گرفته شود که با توجه به توضیحات ارائه شده، 300 لیتر انتخاب شد.



به گفته این مقام مسئول حتی خودروهای لوکس که شامل خودروهای خارجی با حجم موتور بیش از 1300 سی.سی خارجی و بیش از 2000 سی.سی داخلی می شود و بنزین سهمیه‌ای به آنها تعلق نمی گیرد، می توانند بنزین 700 تومانی را با کارتهای خودشان سوخت گیری کنند.



سجادی با اشاره به اینکه مردم می توانند پس از پایان بنزین 400 تومانی، از طریق کارت سوخت خود نسبت به سوخت گیری بنزین 700 تومانی اقدام کنند، بیان کرد: این کار موجب کوتاهی زمان سوختگیری و رفاه بیشتر خواهد شد. کارت اضطراری جایگاه ها برای موارد خاص و شرایط ویژه در اختیار جایگاه داران گذاشته شده است.



وی، افزود: هر کارت جایگاه دار برای فروش 10 هزار لیتر بنزین در یک شبانه روز شارژ می شود که دفعات استفاده از آن 256 بار و هر دفعه تا 60 لیتر است، در این رابطه تعداد کافی کارت براساس فروش جایگاه و تایید منطقه پخش فرآورده های نفتی در اختیار آنان گذاشته شده و موضوع سوختن مکرر کارتها که از سوی برخی جایگاه دارها عنوان شده مورد تایید نیست.



رشد 5 درصدی مصرف بنزین ایران



قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط مصرف بنزین در هفت ماه نخست سال را روزانه 64 میلیون لیتر اعلام کرد و یادآور شد: این عدد نسبت به متوسط مصرف روزانه 60.5 میلیون لیتر مدت مشابه سال گذشته تنها 5.7 درصد افزایش داشته که به نسبت رشد تولید خودرو طبیعی است.



این مقام مسئول، تاکید کرد:از این میزان روزانه سه میلیون لیتر بنزین سوپر فروحته شده و در مجموع 30 درصد فروش بنزین 700 تومانی و 70 درصد بنزین 400 تومانی بوده است.



قیمت واقعی بنزین لیتری 1000 تومان است



به گزارش مهر، وی قیمت تمام شده هر لیتر بنزین را با ارز مرجع 1226 تومان حدود 1000 تومان دانست و درباره فروش گازوئیل توضیح داد: خودروهای گازوئیلی برای حمل بار و یا مسافربری هستند که سوخت مورد نیاز آنها به طور کامل تامین می شود.



سجادی با اعلام اینکه کل خودروهای گازوئیل سوز از ابتدا به 9 گروه تقسیم شدند که برای خودروهای باری براساس تناژ و ظرفیت و خودروهای مسافر براساس تعداد مسافر سقف برداشت گاروئیل تعیین شد که البته بسیار بیشتر از مورد نیاز آنها بود، توضیح داد: به طوری که براساس گزارشها بیش از نیمی از خودروهای گازوئیل سوز کمتر از نصف عدد تعیین شده را هم مصرف نکرده بودند بنابراین برای کنترل مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی سقف این 9 گروه فقط حدود 10 درصد کم شده است.



مخازن سوخت زمستانی نیروگاه‌ها کامل شد



وی همچنین درباره دیگر راهکارهای دیده شده برای ساماندهی به وضعیت سوخت گیری در جایگاه ها تبیین کرد: خودروها می توانند در طول روز تا سه بار پشت سر هم سوخت گیری کنند ولی درباره خودروهای گازوئیل سوز، پیشتر این امکان وجود داشت که موجب می شد از یک طرف گازوئیل جایگاه‌ها در مدت زمان کوتاهی تمام شود و از طرف دیگر معطلی زیادی به وجود می آمد که تصمیم گرفته شده بین دو سوخت گیری در خودروهای گازوئیل سوز حداقل 8 ساعت تفاوت زمانی باشد.



این مقام مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون مخازن سوخت مایع نیروگاه‌ها و کارخانجات بزرگ به اندازه تکمیل شده است از آمادگی شرکت ملی پخش برای توزیع فرآورده های نفتی در فصل سرما تاکید کرد.



وی مجموع تعداد خودروهای بنزین و دوگانه سوز را 13 میلیون و 280 هزار دانست و درباره مصرف گازوئیل در 7 ماه نخست سال گفت: متوسط مصرف گازوئیل کشور در این مدت روزانه 92 میلیون لیتر بوده که نسبت به مصرف 88.3 میلیون لیتری مدت مشاب سال گذشته 4.2 درصد رشد داشته است.