بازدید سرزده از زندان حق رئیس جمهور است

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درخصوص درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین نیز گفت: به نظر من این حق رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی است که حتی به صورت سرزده از زندانهای کشور بازدید کند.

وی ادامه داد: البته چون این امر با موضوع آقای جوانفکر گره خورده است، برخی آن را سیاسی می بینند، در حالی که ما نباید نیت خوانی کنیم.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه نفس این کار برای یک رئیس جمهور امر پسندیده ای است، گفت: امیدوارم که ایشان از همه زندانیان اوین دیدن کنند نه یک فرد خاص.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده که تعدادی از امضاکنندگان سئوال از رئیس جمهور امضای خود را پس گرفته اند، آیا این موضوع صحت دارد، مدعی شد: در جلسه روز یکشنبه مجلس افرادی مانند آقایان حداد و رسایی با نمایندگان امضاکننده صحبت می کردند و می گفتند آقا راضی به این سئوال نیستند.

مطهری افزود: چند نفر هم به همین ملاحظه امضای خود را پس گرفتند. این در حالی است که اگر رهبر انقلاب نظری درباره این موضوع داشته باشند یا در نطق خودشان اعلام می کنند و یا اگر موضوع، حیاتی باشد برای رئیس مجلس پیغام می فرستند و هیچ کدام از این دو حالت اتفاق نیفتاده است.

نماینده تهران تصریح کرد: علاوه بر این، ایشان در سخنرانی سال گذشته خود در دانشگاه کرمانشاه و در آستانه سئوال مجلس هشتم از رئیس جمهور فرمودند "نمایندگان مجلس وظایف و اختیاراتی دارند، رهبری نه در کار آنها دخالت می کند، نه حق دخالت دارد و نه چنین چیزی امکان پذیر است".

مطهری که خود از طراحان اصلی سوال از رئیس جمهور است، ادامه داد: به نظر من این افراد برداشت درستی از اصل مترقی ولایت فقیه ندارند.

نماینده تهران یادآور شد: البته نمایندگان جدیدی هم برای امضای این طرح اعلام آمادگی کرده اند.

نماینده تهران درباره قطع شبکه های رادیو و تلویزیونی ایرانی توسط یوتل ست نیز گفت: این کار یک رسوایی برای غربی ها بود و نفاق آنها را آشکار کرد. معلوم شد که به شعار گردش آزاد اطلاعات و آزادی بیان پایبند نیستند و از طرفی روشن شد که برنامه های شبکه های رادیو و تلویزیونی ایرانی موثر بوده است و آنهااز نفوذ تفکر انقلاب اسلامی در غرب نگرانند. این کار آنها تحت فشار اتحادیه اروپا و کنگره آمریکا انجام شده و برخلاف قراردادهای آنها با ایران است.