به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال اوساسونا که این روزها وضعیت خوبی در لالیگا ندارد و در قعر جدول جای گرفته است، در حضور 15 هزار تماشاگر ورزشگاه "رینو ده ناوارا" به تساوی بدون گل مقابل رئال بتیس رضایت داد. در این دیدار مسعود شجاعی برای نخستین بار در این فصل با پیراهن اوساسونا به میدان رفت و از دقیقه 84 به جای "امیلیانو آرمنتروس" در ترکیب سرخپوشان قرار گرفت.

در دیگر دیدارهای شب گذشته لالیگا نتایج زیر رقم خورد:

* ختافه صفر - لوانته یک

* اسپانیول 3 - رایووایه‌کانو 2

* گرانادا یک - رئال زاراگوزا 2

* اوساسونا صفر - رئال بتیس صفر

* رئال سوسیداد صفر - آتلتیکومادرید یک

گل: رادامل فالکائو (90)

هفته هشتم مسابقات فوتبال لالیگای اسپانیا امشب با یک دیدار بین دو تیم سویا و رئال مایورکا به پایان خواهد رسید.

جدول رده بندی:

1- بارسلونا 22 امتیاز - تفاضل گل 13+

2- آتلتیکومادرید 22 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- مالاگا 17 امتیاز

4- رئال مادرید 14 امتیاز

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18- دپورتیوو لاکرونیا 6 امتیاز

19- اسپانیول 5 امتیاز

20- اوساسونا 5 امتیاز