به گزارش خبرنگار مهر، وقوع ازدواج در سنینی که فرد هنوز به بلوغ فکری نرسیده، در کنار پیشرفت و تحولات اجتماعی و فرهنگی حاصل از توسعه اقتصادی و صنعتی جوامع و نوسازی و مدرنیزاسیون آنها، امروزه از آثار و تبعات آسیب شناختی مهمی برخوردار است.

طلاق، تولد کودکان روان پریش، بروز مشکلات اجتماعی عدیده از جمله فرار از خانه، خودکشی بخشی از نتایج این وصلت های نارس و تحمیلی است که اثرات تلخ آن نه تنها محدود به فرد بلکه کل جامعه را درگیر خود می کند.

هر چند این اقدام گاهی ریشه در سنن و آداب و رسوم گذشته های دور دارد آداب و رسومی که معتقد بود دختر و پسر بعد از رسیدن به بلوغ جسمی باید تشکیل خانواده دهد اما این همه علل نیست، فقر اقتصادی و فرهنگی، ترس‌های پدر و مادر از بالا رفتن سن ازدواج از مهمترین دلایلی است که امروز موجب شده خانواده ها کودکان خود را بسیار زودتر از زمان مناسب روانه خانه بخت کنند.

85 درصد دختران همسر مردانی با سن بسیار بالا می شوند

دخترانی که زود ازدواج می‌کنند، بارداری‌ های مکرر را تجربه می‌کنند، ضمن اینکه پدر و مادری که خود هنوز به رشد عقلی نرسید‌ه‌اند، برخورد درست را با کودک بلد نیستند و نمی‌توانند کودکان سالمی تربیت کنند به همین دلیل خود این کودکان هم مشکل دیگری برای اجتماع خواهند شد.

افرادی که به بلوغ عقلی نرسیده‌ا‌ند، پس از روبرو شدن با مشکلات زندگی زناشویی، نمی‌توانند به زندگی مشترک ادامه می‌دهند و به طلاق روی می‌آورند به همین دلیل است که 90 درصد موارد ازدواج‌ های نارس به جدایی می‌انجامد.

نکته قابل تامل اینکه اگر این پدیده در سالهای گذشته بیشتر در برخی از مناطق روستایی مشاهده می شد ولی امروز در اکثر شهرهای کشور نیز قابل مشاهده است مسئله ای که اگر چاره اندیشی نشود در سالهای آتی جامعه را درگیر مشکلات اجتماعی عدیده ای خواهد کرد.

تمایز جنسیتی نیز از دیگر مسائلی است که گریبانگیر دختران شده است به گونه‌ای که تعداد "مادران کودک" با 6.5 برابر فزونی نسبت به "پدران کودک" گویای این مهم است که 85 درصد دختران در سنین 10 تا 18 سالگی همسر مردانی شده‌اند که در سنین بالای 18 سال قرار دارند و فقط 15 درصد از این قشر با هم سن و سال یا هم نسل خود ازدواج کرده‌اند.

از سال 84 تا 89 حدود 45‌ درصد ازدواج و طلاق در میان نوجوانان افزایش یافته است و طبق آمار سال 89 نشان می‌دهد که 37‌ هزار نوجوان 10 تا 18 سال مطلقه و بیوه در کشور وجود دارد .

افزایش ازدواج کودکان زیر 10 سال در کشور نیز از دیگر معضلات اجتماعی جامعه است در سال 89 تعداد ازدواجهای کودکان زیر 10 سال 716 مورد بود که نسبت به سه سال قبل آن حدود دو برابر آمار این ازدواج ها در کشور افزایش یافته است، براساس این آمارها هر سال 800 کودک دختر 10 تا 14 سال و 15 هزار دختر 15 تا 19 سال در کشور طلاق گرفته اند.

متاسفانه این امر در استان آذربایجان غربی به خصوص در مناطق روستایی و مرزی نیز رواج داشته و رو به افزایش است.

ازدواج بیش از 1500دختر و پسر 10تا 14 سال در آذربایجان غربی

مدیر کل ثبت احوال آذربایجان غربی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین آمارسال 90 ؛ ازدواج 1488دختر 10 تا 14 سال و 52 پسر زیر 15 سال بعد از اخذ حکم رشد از مراجع قضایی در آذربایجان غربی به ثبت رسیده است.

محمد جوان همچنین از ثبت ازدواج 13 دختر زیر 10 سال در آذربایجان غربی خبر داد و اظهار داشت: بیشتر این ازدواجها در بین خانواده های اهل تسنن و ساکنان نوار مرزی به چشم می خورد.

وی با اشاره به اینکه این ازدواجها با اخذ حکم رشد از سوی دادگاه و ابلاغ از سوی دفاتر رسمی به ثبت رسیده است افزود: هیچ ازدواجی بدون اجرایی شدن موارد مذکو توسط اداره ثبت احوال به ثبت نمی رسد.

وی با اشاره به پیامد های این گونه ازدواج ها بویژه ازدواجهای سنتی و بدون ثبت گفت: دستگاه های قانونی باید در این زمینه گام های مستمر بردارند.

90 درصد ازدواج زود هنگام منجر به طلاق می‌شود

روانشناس و مشاور خانواده نیز در این باره با اشاره به عواقب و پیامدهای ازدواج زود به هنگام به خبرنگار مهر گفت: این ازدواج ها به دلیل اینکه به صورت تحمیلی هستند بیشتر از 90 درصد منجر به جدایی و طلاق می شود.

محسن عیسوی با اشاره به اینکه دختران و پسران 10تا 14 سال خودشان هنوز در دنیای کودکی هستند قادر به تربیت کودکان سالم نیستند اظهارداشت: احساس حقارت و زیردست بودن، بی ‌کفایتی، از بین رفتن اعتماد به ‌نفس، افزایش افسردگی و نداشتن ارتباط بین فردی مناسب از عواقب این ازدواج‌ هاست.

وی عدم تحصیلات و فقر اقتصادی و فرهنگی را از علت های اصلی این ازدواج ها عنوان کرد و افزود: طلاق یک شکست است و پیامدهای آن برای کودکی که این تجربه را در سنین پایین کسب می‌کند، بیشتر خواهد بود، بنابراین زندگی اجتماعی دختری که در کودکی طلاق می‌گیرد و مجبور می‌شود باقی عمر را به تنهایی زندگی کند، با تهدیدهای عمده‌ای مواجه است .

متاسفانه خلأ قانونی برای جلوگیری از چنین وصلت هایی از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که کودکان و نوجوانان از سرمایه های اصلی آینده هر کشوری محسوب می شوند، نباید با بی تدبیری بزرگسالان و بهانه های قانونی این سرمایه ها به هدر بروند.